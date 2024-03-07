Önce DEM'e sonra Özel'e kapıyı kapattı

CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'tan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ahmet Özer'den 'iş birliği' itirafı geldi. KRT TV'de canlı yayına konuk olan Özer, CHP ileDEM Parti arasında yapılan iş birliğinin perde arkasını anlattı. Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktığını itiraf eden Ahmet Özer, söz konusu öneriyi seve seve kabul ettiğini ve bu önerinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi. Özer konuşmasının devamında ise DEM Parti'nin bu ülkenin barışı için teminatı olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzdü.