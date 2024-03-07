Önce DEM'e sonra Özel'e kapıyı kapattı

CHP'de Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu kavgası, Afyonkarahisar'da 'DEM Parti' polemiği ile meydanlara indi. Kentteki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı için düzenlenen mitingte konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti ile yapılan ittifaktan duydugu rahatsızlığı gizlemeyerek “Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Köksal'ın sözlerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet bir düzeltme girişimi geldi.
'AMAN BAŞKAN SEN DÜZELT' DEDİ
Uşak mitinginde konuşan Özel, “Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken küçük sürçülisan oldu, ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon Belediyesi'nin de, Uşak Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır” dedi. Ancak Köksal, Özel'in sözlerini ikinci bir açıklama ile boşa düşürdü.
SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Bir gazeteciye konuşan Köksal, “Ben Belediye Başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilerle yönetmeyeceğim. Bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Bu sözümün de arkasındayım. DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz” dedi. Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan’da Köksal’’a sahip çıktı. Erhan, “Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor" derken DEM Partili Sırrı Sakık ise Köksal'a sosyal medyadan cevap verdi. Sakık, "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık; faşist, ırkçılar hariç" dedi.