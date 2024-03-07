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Önce DEM'e sonra Özel'e kapıyı kapattı

Parti içi kavganın ayyuka çıktığı CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Burcu Köksal'ın 'kapı' resti ile gündemde. CHP Afyon adayı Köksal mitingde "Seçilirsem DEM Partisi hariç herkese kapım açık" dedi. Özel ise "Sürçülisan oldu" diyerek Köksal'ı düzeltmeye çalıştı. Ancak, Köksal tekrar açıklama yaparak Özel'i yalanladı: Sözümün arkasındayım.

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:02 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP'de Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu kavgası, Afyonkarahisar'da 'DEM Parti' polemiği ile meydanlara indi. Kentteki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı için düzenlenen mitingte konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti ile yapılan ittifaktan duydugu rahatsızlığı gizlemeyerek “Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Köksal'ın sözlerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet bir düzeltme girişimi geldi.

'AMAN BAŞKAN SEN DÜZELT' DEDİ

Uşak mitinginde konuşan Özel, “Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken küçük sürçülisan oldu, ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon Belediyesi'nin de, Uşak Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır” dedi. Ancak Köksal, Özel'in sözlerini ikinci bir açıklama ile boşa düşürdü.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Bir gazeteciye konuşan Köksal, “Ben Belediye Başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilerle yönetmeyeceğim. Bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Bu sözümün de arkasındayım. DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz” dedi. Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan’da Köksal’’a sahip çıktı. Erhan, “Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor" derken DEM Partili Sırrı Sakık ise Köksal'a sosyal medyadan cevap verdi. Sakık, "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık; faşist, ırkçılar hariç" dedi.


CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den iş birliği itirafı: Teklif bana İmamoğlu ve Özel'den geldi
CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den iş birliği itirafı: Teklif bana İmamoğlu ve Özel'den geldi

CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'tan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ahmet Özer'den 'iş birliği' itirafı geldi. KRT TV'de canlı yayına konuk olan Özer, CHP ileDEM Parti arasında yapılan iş birliğinin perde arkasını anlattı. Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktığını itiraf eden Ahmet Özer, söz konusu öneriyi seve seve kabul ettiğini ve bu önerinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi. Özer konuşmasının devamında ise DEM Parti'nin bu ülkenin barışı için teminatı olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzdü.


#siyaset
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#Özgür Özel
#DEM
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