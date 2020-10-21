Önce tanık oldu mahkemede dinlendi: Zanlı olduğu anlaşılınca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Büyükşehir asırlık yollar inşa ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da asırlık yollar inşa etmeye devam ediyor. Şehir merkezindeki mevcut ana arterleri günün şartlarına göre bakım ve onarımdan geçirerek yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında kente çok sayıda yeni ulaşım ağı da kazandırdı.