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Gündem Önce tanık oldu mahkemede dinlendi Zanlı olduğu anlaşılınca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ZONGULDAK

Önce tanık oldu mahkemede dinlendi: Zanlı olduğu anlaşılınca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta düştü sanılan balıkçı İlhami Köroğlu'nun darp edildiği anlaşıldı. Olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve öncesinde tanık olarak ifadesi alınıp, serbest bırakılan Miraç Can Özer, yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan Özer, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Önce tanık olarak dinlenen zanlı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Önce tanık olarak dinlenen zanlı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşanan olay, 14 Kasım 2018'de ilçedeki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı İlhami Köroğlu (63) barınakta ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Köroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Barınakta düştüğü iddia edilen Köroğlu'nun vücudunda yapılan incelemede darp izlerine rastlanıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

  • Yapılan çalışmayla, olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve öncesinde tanık olarak ifadesi alınıp, serbest bırakılan Miraç Can Özer, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Can Özer (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi

Miraç Can Özer hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Miraç Can Özer, ölen İlhami Köroğlu'nun yakınları ve avukatlar katıldı.

  • Karar öncesi son sözü sorulan Miraç Can Özer, "Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Miraç Can Özer'i 'kasten adam öldürmek"' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halini indirim sebebi sayarak cezasını 15 yıla düşürdü.

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