Gündem Önceliğimiz içtüzük
ANKARA

Önceliğimiz içtüzük

Meclis Başkanı Yıldırım, içtüzüğün parlamenter sistemden kalma olduğunu hatırlatarak, yeni dönemde öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu bir içtüzük hazırlanmasına odaklanacaklarını söyledi. Yıldırım, af teklifiyle ilgili de nihai kararı Meclis’in vereceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Yıldırım, Esenboğa Havalimanı’na gidişi sırasında yaşanan trafik kazasını gördü. Yıldırım, aracından inerek kazazedelerin yanına gitti
TBMM Başkanı Yıldırım, Esenboğa Havalimanı’na gidişi sırasında yaşanan trafik kazasını gördü. Yıldırım, aracından inerek kazazedelerin yanına gitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Mevcut İçtüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir İçtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusu.” dedi. Yıldırım, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AFFA MECLİS KARAR VERECEK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir gazetecinin, “MHP, af teklifiyle ilgili detayları açıkladı ve (bugün) TBMM’ye sunulacak. Meclis’teki takvim nasıl olacak ve sizin bu teklife bakışınız nedir?” şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: “Görüşlerim bende mahfuzdur ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler Meclis içerisinde değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir.”

UYUM İÇİN ÇALIŞILACAK

Yeni dönem Meclis çalışmalarının da 1 Ekim itibarıyla başlayacağını anımsatan Yıldırım, “Bütçe 17 Ekim itibarıyla Meclis’e sunulacak. Bunun yanı sıra yeni dönemde tüzüğün uyarlanması meselesi var, içtüzüğün. Bilindiği gibi mevcut İçtüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir içtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli belki yeni düzenlemeler olması da söz konusu” dedi. Yıldırım, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin olarak da, sürecin hukuki seyir içinde devam edeceğini söyledi.

REKLAM
  • Kazayı görünce koştu
  • Yıldırım, Özbekistan’a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı’na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda yaşanan trafik kazasını gördü. Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı. Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek havaalanına hareket etti.

Çok ciddi yatırım potansiyeli

Yıldırım, Türkiye ile Özbekistan arasında uzun bir süre en alt düzeyde devam eden soğuk ilişkilerin yerini samimi, dostane döneme bıraktığını ifade etti. Yıldırım, “Hatta Özbekistan-Türkiye ilişkileri yüksek düzeyli stratejik işbirliğine de dönüşmüş vaziyettedir.” diye konuştu. TBMM Başkanı olarak Özbekistan’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, bu ziyaret esnasında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’un da arasında yer aldığı birçok Özbek yetkiliyle görüşeceklerini aktardı.

TİKA’DAN 4 MİLYON DOLARLIK KATKI

Özbekistan’ın hızlı gelişen bir ülke olduğunu, bu nedenle çok ciddi yatırım potansiyelinin bulunduğunu belirten Yıldırım, “Son zamanlarda vizelerin kısa süreli de olsa kalkmasıyla beraber Türk yatırımcılar Özbekistan’da ciddi yatırım hamlesine girmiş durumdalar. TİKA’nın 4 milyon doları bulan sosyal sorumluluk projelerinden mobil ambulans ve mobil hizmet araçlarının da teslimatını yapacağız. Törene de iştirak edeceğiz” dedi. Yıldırım, programın ikinci bölümünde Semerkant ve Buhara şehirlerinin de ziyaret edileceğini ve yerel yöneticilerle bir araya gelineceğini aktardı.

Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe
GÜNDEM
Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe

Aydın'da fabrika yangın çıktı
GÜNDEM
Aydın'da fabrika yangın çıktı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, ABD'de TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Tahran'a müzakere mesajı

Tahran'a müzakere mesajı

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor.
Büyükelçilik için el sıkıştılar

Büyükelçilik için el sıkıştılar

​Paraguay ve Türkiye karşılıklı büyükelçilik açacak.
Dev fabrika yandı

Dev fabrika yandı

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.
HDP hüsrana uğradı

HDP hüsrana uğradı

​Van mitingine 500 kişi katıldı, alan bomboş kaldı.
Rus uçağıböyle düşmüş

Rus uçağıböyle düşmüş

Rusya, uçağın düşüş anıyla ilgili animasyon yayınladı.
'DünyaTürkiye'yi izliyor'

'DünyaTürkiye'yi izliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'e katıldı.
Kutupsoğukları geliyor

Kutupsoğukları geliyor

​Meteoroloji, soğuk havanın Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

​Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
'İstismar' iddiaları yalanlandı

'İstismar' iddiaları yalanlandı

​Başsavcılık'tan flaş Sedanur açıklaması.
Çember daralıyor

Çember daralıyor

​Banka müdürünün milyonluk vurgununda ilk tutuklama.
15 dakikaya indi

15 dakikaya indi

Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.
Bakan Soylu çekti

Bakan Soylu çekti

​İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı uçurdu.
Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.