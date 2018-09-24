Önceliğimiz içtüzük

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Mevcut İçtüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir İçtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusu.” dedi. Yıldırım, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AFFA MECLİS KARAR VERECEK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir gazetecinin, “MHP, af teklifiyle ilgili detayları açıkladı ve (bugün) TBMM’ye sunulacak. Meclis’teki takvim nasıl olacak ve sizin bu teklife bakışınız nedir?” şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: “Görüşlerim bende mahfuzdur ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler Meclis içerisinde değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir.”

UYUM İÇİN ÇALIŞILACAK

Yeni dönem Meclis çalışmalarının da 1 Ekim itibarıyla başlayacağını anımsatan Yıldırım, “Bütçe 17 Ekim itibarıyla Meclis’e sunulacak. Bunun yanı sıra yeni dönemde tüzüğün uyarlanması meselesi var, içtüzüğün. Bilindiği gibi mevcut İçtüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir içtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli belki yeni düzenlemeler olması da söz konusu” dedi. Yıldırım, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin olarak da, sürecin hukuki seyir içinde devam edeceğini söyledi.

REKLAM

Kazayı görünce koştu

Yıldırım, Özbekistan’a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı’na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda yaşanan trafik kazasını gördü. Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı. Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek havaalanına hareket etti.

Çok ciddi yatırım potansiyeli

Yıldırım, Türkiye ile Özbekistan arasında uzun bir süre en alt düzeyde devam eden soğuk ilişkilerin yerini samimi, dostane döneme bıraktığını ifade etti. Yıldırım, “Hatta Özbekistan-Türkiye ilişkileri yüksek düzeyli stratejik işbirliğine de dönüşmüş vaziyettedir.” diye konuştu. TBMM Başkanı olarak Özbekistan’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, bu ziyaret esnasında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’un da arasında yer aldığı birçok Özbek yetkiliyle görüşeceklerini aktardı.

TİKA’DAN 4 MİLYON DOLARLIK KATKI

Özbekistan’ın hızlı gelişen bir ülke olduğunu, bu nedenle çok ciddi yatırım potansiyelinin bulunduğunu belirten Yıldırım, “Son zamanlarda vizelerin kısa süreli de olsa kalkmasıyla beraber Türk yatırımcılar Özbekistan’da ciddi yatırım hamlesine girmiş durumdalar. TİKA’nın 4 milyon doları bulan sosyal sorumluluk projelerinden mobil ambulans ve mobil hizmet araçlarının da teslimatını yapacağız. Törene de iştirak edeceğiz” dedi. Yıldırım, programın ikinci bölümünde Semerkant ve Buhara şehirlerinin de ziyaret edileceğini ve yerel yöneticilerle bir araya gelineceğini aktardı.

GÜNDEM Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe