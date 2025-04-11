ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Albaraka Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı

Gençlerin nitelikli bir eğitim alarak geleceğe daha donanımlı adım atması amacıyla bir araya gelen ÖNDER ve Albaraka Türk “ÖNDER-Albaraka Eğitim İş Birliği”ni hayata geçirdi. Protokol, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ tarafından imzalandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye’nin öncü katılım bankası Albaraka Türk ile imam hatip camiası ve gençler için önemli bir eğitim iş birliğini hayata geçirdi. Bu önemli birlikteliğin duyurusu ve imza töreni ise ÖNDER Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programında yapıldı. Programa her iki kurumun Yönetim Kurulu üyeleri ve gençlik temsilcileri katıldı.

Vizyon çizen kurumların iş birliği

Programın açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye’nin ilk yüzyılına kendi alanlarında damgasını vurmuş, ülkenin temel dinamiklerini sahiplenen, kendi kavramlarıyla yoğrulmuş, 1400 yıllık İslam bakiyesini taşıyan, yüzü ileriye dönük iki köklü kurumun iş birliği protokolünde bir araya geldiklerini söyledi. Bu iki kurumun Türkiye’nin ilk yüzyılına vizyon çizip alan açtıklarını ve büyük işlere imza attıklarını belirten Ceylan, “ÖNDER 1958’de yola çıktı. Türkiye’nin eğitim sisteminde önemli dokunuşları olan, en zor dönemlerde ayakta duran, sivil toplumun gücünü her zaman kullanan, teşkilatlanmış yapısıyla çalışma yürüten ve imam hatip okullarımızı bugüne taşıyan bir kurum. Albaraka Türk de bu ülkenin büyük çoğunluğunun temel hassasiyetlerini taşıyan katılım finans misyonuyla sahaya çıkan bir kurum. Türkiye’yi en iyi temsil edebilecek, ülkemizi küresel aktör olma noktasında ön plana taşıyacak çok güçlü bir insan kaynağımız var” diye konuştu.

Nitelikli işgücünü istihdama dönüştüreceğiz

Albaraka Türk’ün çeşitli konularda kendileriyle aynı hassasiyetlerle pek çok boşluğu doldurduğunu belirten Ceylan sözlerine şöyle devam etti: İki güçlü, iki vizyoner kurum inşallah bugün yeni bir iş birliğine başlayacak. Bundan sonra daha güçlü, istikamete ve hedefe matuf bir çalışma yürüteceğiz.

Türkiye’nin 81 ilindeki güçlü teşkilat ağımızla, yurt dışına ihraç ettiğimiz bir eğitim modeli olarak 22 ülkede 54 imam hatip okulumuzla bu katılım ekosistemini de büyütecek bir çalışma aslında. Çok daha nitelikli, çok daha kalıcı ve geleceğe dönük işlere imza atacağımızı, nitelikli insan gücümüzü geleceğe dönük istihdama dönüştüreceğimizi düşünüyorum. İnşallah ÖNDER ve Albaraka olarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Gençleri iyi yetiştirdiğinizi gördük

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ ise “Albaraka Türk, öncü bankacılık” şeklinde sloganı olan Albaraka Türk’ün Türkiye’de ilk katılım bankası olmanın yanı sıra dünyanın 16 ülkesinde katılım bankacılığı yaptığını söyledi. “Sadece ticari olarak bankacılık yapmıyoruz, misyon bankacılığı yapıyoruz” değerlendirmesinde bulunan Uludağ, katılım bankacılığının okulu olan Albaraka Türk’ün ÖNDER’le bu çerçevede çok benzer yönlerinin olduğunu aktardı. Uludağ, “Benim ÖNDER’le tanışmamda Finans Genç projesi etkili oldu. Finans Genç’teki gençlerimizin kendilerini çok iyi yetiştirdiğini gördük. Hatta bu projeden bizde staj yapan gençlerimiz var. Biz özellikle gençlerin belli hassasiyetle yetişmesi için ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda bu iş birliği protokolü ortaya çıktı. Anlaşmamız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Gençlik çalışmalarına tam destek

ÖNDER Gençlik Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin Düğün’ün ÖNDER’in gençlik projelerini aktardığı programda, Albaraka Türk Strateji, Araştırma ve Kurumsal Performans Müdürü Mustafa Berk Erdal gençler ve ekonomi üzerine bir konuşma yaptı. Erdal, “Doğru plan, doğru program ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Yetişmiş insan kaynağına ulaşmak için böyle bir programda bir araya gelmek için bizim için çok kıymetli” dedi. Albaraka Türk Bireysel Pazarlama Segment Sorumlusu Sinan Gülebaş ise Bereket Vakfı aracılığıyla öğrencilere sağladıkları burslar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve Genç Albaraka Akademi’de yaptıkları çalışmaları anlattı. Açılış konuşmalarının ardından ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ tarafından protokole imzalar atıldı. Çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

İş birliği neleri kapsıyor

Yapılan iş birliği ile ÖNDER’in gençler için yürüttüğü Türkiye’nin Önderleri, Kılavuz Gemisi, Finans Genç, Hukuk Genç, Tekno Genç, Şampiyonlar Turnede, Mars Girişim Projesi gibi önemli projelerine destek sağlanacak. İş birliği aynı zamanda gençler için sürdürülen yurt ve burs çalışmalarına da katkı sunacak. Albaraka Türk’ün müşterileri kurum üzerinden ÖNDER’e bağışta bulunabilecek. Kredi kartlarında biriken world puanlar da bağış olarak derneğe iletilecek. Öte yandan protokol, ÖNDER üyelerine kredi kartı, finansman, üyelere özel fırsatlar ve kampanyalar noktasında bazı avantajlar sağlayacak.











