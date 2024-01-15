ÖNDER Öğretmen Akademisinin düzenlediği Hikmetin İzinde programına kayıtlar başladı

ÖNDER Öğretmen Akademisi tarafından geleneksel hale getirilerek devam ettirilen Hikmetin İzinde programına kayıtlar başladı. Okuyan, araştıran, öğrenen öğretmenler için düzenlenen Hikmetin İzinde programının üçüncü eğitim yılına alanında uzman isimler katılıyor.

42 ayrı isimle 124 oturum yapılacak

42 hocanın 32 farklı başlıkta ders vereceği program, 22 Ocak-13 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak devam edecek, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından öğretmenlerin katılacağı akademide 124 oturum yapılacak.

Öğretmenlerin akademik kariyerlerine katkı yapmak için alanında uzman ve nitelikli pek çok ismin yer aldığı bir eğitim serisi hazırlandı.

İslam coğrafyasından yapay zekaya

7 Ekim’den bu yana hayatımızın merkezine yerleşen Filistin ve Gazze gündemi bu yılki seminer programının da önemli başlıkları arasında yer alıyor. İslam dünyası ve ümmet gündemiyle ilgili seminer başlıklarının yanında İslami ilimlerden tarihe, İslam düşüncesinden eğitime, yapay zekâdan gençlerle iletişime kadar farklı alanlarda toplamda 32 seminer öğretmenlerin ilgisine sunuluyor. Öğretmenler 5 seminere kadar kayıt yaptırabiliyor.

Bilgi ve Kayıt için

https://www.hikmetinizinde.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.







