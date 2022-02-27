'Hikmetin İzinde' Öğretmen Akademisi tanıtıldı

ÖNDER Öğretmen Akademisi, Üsküdar Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri ve programda yer alan akademisyenler katıldı.



Hikmetin izinde gençlerimize ışık tutacaklar

Açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 1.5 milyon imam hatip gencine hikmetin izinde ışık tutacak hocalara teşekkür etti.



ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan



Eğitimde en çok eleştirilen başlığın öğretmenler, ikinci başlığın da gençler olduğunu hatırlatan Ceylan, “Hamdolsun bu programda ilana çıktığımızda çok büyük bir teveccüh gördük. Biz sadece imam hatipteki öğretmenlerimize bu projeyi başlatmıştık. Anadolu’nun dört bir yanından diğer okullardaki öğretmenlerimiz de bu yönde talepte bulundular” diye konuştu. Programdan uzun soluklu bir akademinin çıkacağına inandığını belirten Ceylan sözlerini şöyle tamamladı: Öğretmenlerimize bir deniz feneri oldukları için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin okullarda aktif olması, gençlerimizin ellerinden tutması, onların gönüllerine dokunmasını istiyoruz. Öğrencileriyle birlikte yol yürüyen hocalarımızın olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Toplumsal ve sosyolojik dönüşümün hocalarımızın eliyle olacağını düşünüyoruz.



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İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk

Eğitimin amacını yeniden düşünmeliyiz

Programın akademik danışmanı İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk de, akademisyenlerle öğretmenleri bir araya getirerek bir fikir paylaşımı platformu oluşturduklarını söyledi. Öğrencilerle ilgilenmenin yolunun öğretmenleri desteklemek olduğunu kaydeden Şentürk, “Bizim yapmamız gereken öğretmenleri fikren desteklemektir. Çalışma bu açıdan güzel bir girişim, inşallah sadece imam hatiplerle sınırlı kalmaz bütün okullara yayılır. ÖNDER lise hocalarıyla üniversite hocaları arasında bir köprü kuruyor ve bu iş birliğinden öğrenciler faydalanacak” ifadelerini kullandı. Şentürk, tüm ülkelerde eğitimin görevinin gençlerin ülkeyle aidiyet kurmaları ve gurur duymalarının sağlanması olduğunu belirterek, “Bizde ise gençlerimize Cumhuriyetin kuruluşundan beri medeniyetimizden utanç duyma rolü verilmiş ve buna göre müfredat hazırlanmıştı. Bizim yeniden eğitimin amacı üzerine düşünmemiz gerekiyor” dedi.



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ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Program Koordinatörü Ramazan Aydın

6 bin 500 başvuru aldık

ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Program Koordinatörü Ramazan Aydın ise, programa çok yüksek bir teveccüh aldıklarını belirterek, “Niçin sadece imam hatipler, niçin sadece üç başlığa başvuruyoruz diyen hocalarımız oldu. 6 bin 500 üzerinde başvuru var. Tüm illerimizden başvurular oldu. Programlar online gerçekleştirilecek. Hepinize tek tek bu hayırlı projede yer aldığınız, öğretmenlerimizin kişisel gelişimine destek olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

25 alanda 29 isim ders verecek

Hikmetin İzinde başlığıyla gerçekleştirilecek olan program, 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak. Programda 25 ana başlık altında 29 akademisyen kendi alanlarıyla ilgili seminerleri verecek. Türkiye çapında imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yönelik gerçekleştirilecek olan programa bu okullardan her branştan öğretmen katılabilecek. ÖNDER web sayfası üzerinden formu dolduran öğretmenler programa kayıt yaptırabilecek. Eğitimde öğretmenler en fazla üç konu başlığını tercih edebilecek, her bir başlığın altında ise dört seminer yer alacak. Dört oturuma da katılan öğretmenlere “Katılım Sertifikası” verilecek.



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Kültür, sosyoloji, siyaset

Online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek olan akademide dikkat çekici başlıklar yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle: Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı, Efsaneler ile Gerçekler Arasında Suriye ve Suriyeliler, Kente Sosyolojik Yaklaşımlar, Bir Müslüman Nasıl Bakmalı?, Büyük Güçler Siyaseti ve Uluslararası Sistemik Dönüşüm, Osmanlı Şehirleri ve İstanbul, İnsanlığın Geleceği, Modern Meselelere İslami Bakış, Türkiye Okumaları, Kültürel Bakışlar-Kültürel Dokunuşlar, Varlık ve İnsan, Fıkıh Düşüncesi, Postmodernizm: Ne Yapıyor, Ne İçin Yapıyor?, Medeniyet Tasavvuru, Ortadoğu Toplum ve Siyaset, Gündelik Hayat Sosyolojisi.



Eğitimciler kimler?

Birbirinden değerli hocaların ders vereceği akademide yer alan hocalardan bazıları ise şunlar: Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Alev Erkilet, Dr. Melike Günyüz, Doç. Dr. Yunus Uğur, Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Dr. Necdet Subaşı, Taha Kılınç, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Dr. Burcu Uysal, Dr. Ebru Morgül, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Ayhan Çitil, Prof. Dr. Ömer Türker, Doç. Dr. Mehmet Özturan, Prof. Dr. Murtaza Bedir, Prof. Dr. Ömer Karaoğlu, Prof. Dr. Recep Şentürk, Veli Karataş, Dr. Yusuf Kaplan, Dr. Nursem Keskin Aksay.