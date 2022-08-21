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POLİTİKA

Önemi kalmayan masada son yemek

6’lı masa, birinci turun son toplantısını bugün yapacak. Masanın takvimine göre Temmuz ayında gerçekleşmesi düşünülen görüşme iki kez ertelenmişti,

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Önemi kalmayan masada son yemek
Arşiv.

Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde yapılacak liderler buluşması için hazırlıklar tamamlandı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde “6’lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı” demişti. 6 genel başkan bugün saat 14.00’da Temel Karamollaoğlu’nun makamında öğle yemeğinde bir araya gelecek. Şubat ayından bu yana gerçekleştirilen toplantılarda henüz Cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. İlk turun son toplantısında da seçim güvenliği, mevzuat, göç, yol haritası ve kurumsal reformlar komisyonlarının raporları, Cumhurbaş-kanı adayına ilişkin kriterler ve güncel siyasi konuların ele alınacağı ifade ediliyor. Çalışmasını tamamlayan Anayasa ve göç komisyonlarının çalışmalarına devam edip etmeyeceği yine bu toplantıda belirlenecek. Görüşme sonrası 6 genel başkanın imzasıyla bir bildiri yayınlanması bekleniyor. Muhalefet kulislerinde toplantılara 45 gün ara verileceği, bu süre sonrası görüşmelerin yine liderler düzeyinde devam edeceği belirtiliyor.

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