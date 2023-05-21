Onlar da geçici başkanlık yaptı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin sonuçları açıklamasının ardından takip eden üçüncü günden sonra TBMM Genel Kurulu toplanacak. Yönetmelik gereği yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, geçici başkanlık görevini yapıyor. Şimdiye kadar geçici başkanlık görevini üstlenen isimler arasında pek çok şair ve yazar da var.

MAKBER ŞAİRİ

23 Nisan 1920’de TBMM açılış günü en yaşlı üye olması sıfatıyla geçici olarak Meclis Başkanlığı’na Sinop Mebusu Şerif Bey (Merif Şerif Avcıoğlu) seçildi. Türk edebiyatının en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber’in şairi olan Abdülhak Hamit Tarhan da 4 Mayıs 1931’de TBMM’nin en yaşlı üyesi olarak açılış oturumunu yönetti. Türkiye’de dilbiliminin gelişmesi için çalışan Türkolog Necip Asım Yazıksız da 1 Mart 1935’te açılan Meclis’e geçici başkanlık yaptı.

EBELİĞİN BABASI

Türkiye modern doğum ebeliği ve hasta bakıcılığının öncüsü olan tıp profesörü Besim Ömer Akalın da geçici başkanlık yapanlardan. Servet-i Fünûn dönemi yazarlarından gazetecilik ve çevirmenlik de yapan Hüseyin Cahit Yalçın, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, Türk edebiyatının ünlü isimlerinden roman yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk edebiyatı tarihine Beş Hececiler olarak geçen edebiyat topluluğunun üyelerinden şair Orhon Seyfi Orhun başkanlık koltuğuna oturdu.







