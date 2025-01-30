Online eğitimde dolandırılmayın

Son dönemde sosyal medyada büyük tanıtımlarla öne çıkan "Teacher Moods" adlı platformda yaşanan mağduriyetler dikkat çekti. Öğretmenler, maaşlarının ödenmediğini ve eğitimcilere yeterlilik şartı aranmadığını belirtirken, öğrenciler de ödeme yapmalarına rağmen ders alamadıklarını iddia ediyor. Ücretlerin kurumsal bir hesap yerine şahsi banka hesaplarına yatırılması, dolandırıcılık şüphelerini artırıyor. Bazı mağdur öğretmenlerin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, velilerin ise platformun sosyal medya hesaplarındaki “memnuniyet mesajlarının” gerçeği yansıtmadığını dile getirdiği belirtiliyor. Yetkililer, kurumsal altyapısı olmayan platformlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu: "Eğitim kurumlarının doğruluğu karekod uygulaması veya milli eğitim müdürlüklerinden teyit edilmeli. Sadece sosyal medya üzerinden tanıtım yapan platformlara karşı temkinli olunmalı." Uzmanlar, online eğitim platformları konusunda toplumsal bilincin artırılması gerektiğini belirterek, çok düşük fiyatlar konusunda dikkatli olunmasını ve güvenilir sitelerin tercih edilmesini öneriyor.