Onur Akın siyasete giriyor: Adaylık için CHP'ye başvuru yaptı

Ana muhalefet olmayı kendine şiar edinmiş CHP'nin bu zihniyeti CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl tarafından açıkça ilan edildi. Anıl, katıldığı yerel bir televizyon kanalının programında, “Halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri kataloğa koyuyoruz hiçbirini de yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor” ifadelerini kullandı.