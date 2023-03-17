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Gündem

Onur Akın siyasete giriyor: Adaylık için CHP'ye başvuru yaptı

Muhalif kimliğiyle tanınan şarkıcı Onur Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Akın, başvurusunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Onur Akın, geçtiğimiz senelerde yaptığı "Ben her 1 Mayıs'a giderim, orada resmen hacca gitmiş gibi imanımı tazelerim." açıklamasıyla büyük tepki çekmişti.

11:48 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şarkıcı Onur Akın CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Şarkıcı Onur Akın CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor.

Milletvekili aday adaylığı başvuruları 20 Mart’a kadar devam edecek. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde başvuru süresi uzatılabilecek.

Muhalif kimliğiyle tanınan şarkıcı Onur Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Akın, aday adaylığı başvurusunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1 Mayıs için Hac benzetmesi yapmıştı

Şarkıcı Onur Akın, geçtiğimiz senelerde 1 Mayıs için Hac benzetmesi yaparak büyük tepki çekmişti. Akın, katıldığı televizyon programında
"Ben her 1 Mayıs'a giderim, orada resmen hacca gitmiş gibi imanımı tazelerim."
demişti.



#Onur Akın
#CHP
#CHP Genel Merkezi
2 saat önce
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Onur Akın siyasete giriyor: Adaylık için CHP'ye başvuru yaptı
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