Onur Akın siyasete giriyor: Adaylık için CHP'ye başvuru yaptı

Şarkıcı Onur Akın CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor.
Milletvekili aday adaylığı başvuruları 20 Mart’a kadar devam edecek. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde başvuru süresi uzatılabilecek.
Muhalif kimliğiyle tanınan şarkıcı Onur Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Akın, aday adaylığı başvurusunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.