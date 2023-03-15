CHP'den CHP zihniyeti itirafı: '35 yıldır bir şey yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor'

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl (sağda)
Ana muhalefet partisi CHP, Türkiye'de muhalif olmanın sınırsız lüksünü sonuna kadar kullanıyor.
İktidar olmayı istiyormuş gibi yapıp ülkeyi yönetenlere muhalefet etmeyi kendine misyon olarak belirleyen CHP'nin bu zihniyeti ise kendi cephesinden bile artık itiraf edilir hale geldi.
"Hiçbirini de yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor"
CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, CHP'nin muhalefet tutkusu zihniyetini itiraf eden açıklamalarda bulundu.
Anıl, yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. İtiraf açıklamalarında bulunan Anıl, “Halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri kataloğa koyuyoruz hiçbirini de yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor.” dedi.