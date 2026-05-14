Ordu’da 21 fabrika işçisi hastanelik oldu

23:2914/05/2026, Perşembe
IHA
Rahatsızlanan işçiler farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
Ordu’nun Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği yedikleri öğrenilirken, bazı işçilerin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Mide bulantısıyla hastanelere başvurdular

Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçiler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. 21 işçi, mide bulantısı şikayetiyle Ulubey ilçesi ile Altınordu ilçesindeki hastanelere başvurdu. İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği yedikleri öğrenildi.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bir kısmının taburcu olduğu, diğerlerinin ise tedbir amaçlı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



