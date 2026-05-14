Ordu’da 21 fabrika işçisi hastanelik oldu

Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçiler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. 21 işçi, mide bulantısı şikayetiyle Ulubey ilçesi ile Altınordu ilçesindeki hastanelere başvurdu. İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği yedikleri öğrenildi.