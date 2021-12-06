Gündem Ordudan çaldıkları otomobille İstanbulda yakalanmışlardı Üç çocuk hakkında karar
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Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanmışlardı: Üç çocuk hakkında karar

Ordu’da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. Sekiz suç kaydı bulunan E.K, 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö, ‘hırsızlık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Ordudan çaldıkları otomobille İstanbulda yakalanmışlardı: Üç çocuk hakkında karar
Çocuklardan biri ifadesinde, “İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyada görüyorduk. Buraya gitmek için araba çalmaya karar verdik” demişti.

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Bekir Eren ve Cem Uygun ortaklığındaki oto galeride meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.

ORDU'DAN İSTANBUL'A GİTTİLER

Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu. S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

15 yaşındaki E.K'nın 8 suç kaydı, 12 yaşındaki A.Y'nin 21 suç kaydı ve 13 yaşındaki S.Ö'nün 68 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

'ESENYURT'U GÖRMEK İSTİYORDUK'

Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik.

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
GÜNDEM
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı

'ARABAYI KOYDUĞUMUZ YERİ UNUTTUK'

Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.

Sekiz suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., ‘hırsızlık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üç çocuktan film gibi hırsızlık: Çalıntı araçla 900 km yol gittiler
FOTOĞRAF 9
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Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi.
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S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.
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İşyerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.
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900 kilometre boyunca otomobil ile seyahat ettiler, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çocukları yakaladı
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İşyeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul’a hareket etti. yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.
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İstanbul’da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu’ya getirildi. 4 Aralık tarihinde İstanbul’dan hareket eden ekip, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde Ordu İL Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
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Çocukların emniyetteki işlemleri sürerken, otomobil ise işyeri sahipleri tarafından pazartesi günü teslim alınacak.
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Öte yandan Ordu Valiliği tarafından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20 sıralarında resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir” denilmişti..
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Çaldıkları otomobil ile İstanbul’da yakalanan 3 çocuk, Ordu’ya getirildi
Üç çocuktan film gibi hırsızlık: Çalıntı araçla 900 km yol gittiler
Ordu'da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul'da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu'ya getirildi.


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