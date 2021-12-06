Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanmışlardı: Üç çocuk hakkında karar
Ordu’da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. Sekiz suç kaydı bulunan E.K, 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö, ‘hırsızlık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Bekir Eren ve Cem Uygun ortaklığındaki oto galeride meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.
ORDU'DAN İSTANBUL'A GİTTİLER
Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu. S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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SUÇ DOSYALARI KABARIK
15 yaşındaki E.K'nın 8 suç kaydı, 12 yaşındaki A.Y'nin 21 suç kaydı ve 13 yaşındaki S.Ö'nün 68 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
'ESENYURT'U GÖRMEK İSTİYORDUK'
Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik.
'ARABAYI KOYDUĞUMUZ YERİ UNUTTUK'
Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.
Sekiz suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., ‘hırsızlık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.