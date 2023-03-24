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Orman yakana 10 yıl hapis

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanununda, orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere verilen ceza bin 500 liraya yükselirken orman yangınına sebep olanlara verilen hapis cezası ise 3 yıldan 10 yıla kadar olacak şekilde arttırıldı.

Uğur Duyan
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kasten orman yakanlar, 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılacak. Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifle; devlet ormanlarında orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan 1500 liraya çıkarılacak. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılacak. Terör amaçlı yangın çıkartanlara verilen adli para cezası 20 bin günden 25 bin güne kadar olabilecek. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.



#TBMM
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