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TRABZON

Orman yangınları tatilcilerin rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi

Muğla ve Antalya’daki orman yangınları nedeniyle tatilcilerin yangın bölgesi yerine rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi’ne çevirdiği ve son dönemde bu nedenle turistik tesislerde rezervasyonların yüzde 100’e yaklaştığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Orman yangınları tatilcilerin rotasını Doğu Karadenize çevirdi
Akdeniz Bölgesinde orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilciler planlamalarını Karadeniz Bölgesine yapıyorlar.

Muğla ve Antalya’da yaklaşık 10 gündür süren orman yangınlarında turizm alanları önemli derecede zarar görürken, yaşanan olumsuzluklardan ötürü tatilcilerin buralardaki rezervasyonlarını iptal ettiği ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ni tercih ettiği kaydedildi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2021 turizm yılının şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.

"Akdeniz Bölgesindeki yangının ardından tatilciler bölgemize yöneldi"

Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilcilerin planlamalarını özellikle Karadeniz Bölgesine yaptırdıklarını kaydeden Kantarcı, “Orada bir olumsuzluk var maalesef rezervasyonlarda da yüzde 5-10 oranında düşükte olsa iptaller söz konusu. Oralardan bölgemize kaçış demeyelim ancak Doğu Karadeniz’in pandemi sonrasındaki yükselişin devamı diyebiliriz buna. Umarım bölgemizdeki bu hareketlilik Eylül ayında da devam eder. Hatta ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrasında zaten kitle turizminden bir kaçış vardı, doğal ortamlara ve kalabalık olmayan yerlerde turizm hareketliliğin daha düşük olduğu noktalara doğru bir yönelme vardı. Ancak bakıldığı zaman geçtiğimiz haftalarda bölgemize de çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oteller restoranlar doluluk oranının yüzde 95’in üzerindeydi. Ülke olarak bu yıl yeniden toparlanma ayağa kalkma gibi bir temennimiz vardı. Bakan beyin açıklamış olduğu yüksek hedefler vardı. Maalesef bu yangınlar içimizi acıtan yakan bu hadiseler bu yönde olumsuzluğa neden olacaktır. En kısa zamanda söndürülmesi ve kaldığımız yerden devam edebilmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu.

Tatilden üç gün önce dönmüştü: Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı
FOTOĞRAF 14
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.
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Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide ‘Havuç Kafa’ olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.
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Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz...
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Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız elimizden geldiğince destek olacağız” dedi.
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Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
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Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Title
Seydikemer'deki yangında alevler kontrol altına alındı
Tatilden üç gün önce dönmüştü: Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı
Televizyon ve dizi oyuncusu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul'dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

"Otellerimizde doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde"

Pandeminin ardından en hareketli turizm sezonunu geçirdiklerini belirten Kantarcı, otellerde doluluk oranının yüzde 95’lere ulaştığını söyledi.

Kantarcı “2021 yılı turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi için gayet olumlu başarılı bir şekilde sezon devam ediyor. Pandeminin üçüncü yükselişinden sonra Ramazan Bayramından sonra açıkçası bu kadar olumlu ve hareketli bir sezon geçireceğimizi beklemiyorduk. Allah’a çok şükür bölgemizde bu anlamda şimdiye kadar bir olumsuzluk yok, turizm hareketliliği gayet iyi gidiyor. Özellikle dış hat uçuşları beklediğimizin çok çok üzerinde. On gün öncesine kadar Trabzon Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Trabzon’a yurt için yurt dışından 24 Temmuz’da 130, 25 Temmuzda 135 uçuş gerçekleşti. Bunların onun üzerindeki dış hat uçuşu idi. Suudi Arabistan’da kendi vatandaşlarına yönelik olarak kısıtlamalar devam ediyor. Bu ülkenin dışında Katar’dan maalesef bir uçuş hareketliliği olmadı. Özellikle Kuveyt’ten, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Umman ve Ürdün’den gayet iyi turist geldi. Doluluk halen devam ediyor. Kurban Bayramı’nın eklenmesiyle birlikte son iki haftalık süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu sadece şehirdeki oteller değil Uzungöl’de, Ayder’de de durum aynı. Artvin’de ilimizin yayla tesislerinde doluluk oranı hep yüksek. Haraketliliğin ay sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Görüntü o ki böyle de devam edecek. Hem iç pazarda hem de dış pazarda halen daha rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Umarın bir buçuk yıldır sıkıntılı geçen pandemi döneminin yaralarını bu süreç içerisinde ekonomik olarak giderme imkanı bulacaktır” dedi.

Muğla Köyceğiz'deki yangın 5 ayrı noktada devam ediyor
GÜNDEM
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