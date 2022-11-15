Gündem Orta Asyada yeni bir halka
ANKARA

Orta Asya’da yeni bir halka

Türkiye ile Tacikistan arasında 27 Temmuz’da imzalanan ‘Güvenlik İşbirliği Anlaşması’ TBMM gündemine geliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı teklifle, askeri eğitim ve öğretim; eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askeri istihbarat değişimi; lojistik iş birliği hedefleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Asya’da yeni bir halka
Arşiv

Türkiye ile Tacikistan arasında 27 Temmuz’da imzalanan ‘Güvenlik İşbirliği Anlaşması’ TBMM gündemine geliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı teklifle, askeri eğitim ve öğretim; eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askeri istihbarat değişimi; lojistik iş birliği hedefleniyor.

İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYECEK

Bu amaçla iki ülke arasında; askeri tıp ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekatlar; haritacılık ve hidrografi; mesleki gelişim amaçlı personel değişimi öngörülüyor. Ayrıca askeri bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı; mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele alanında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet yardım harekatı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile anlaşmada belirtilen diğer konularda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
DÜNYA
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
New York Timestan aşağılık manşet

New York Times'tan aşağılık manşet

​Bir saldırı da yabancı medyadan.
Şehit polis Fethi Sekinin babası hayatını kaybetti

Şehit polis Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

​Kahraman bir evlat yetiştirmişti.
Eğitim ABDden talimat PKKdan

Eğitim ABD'den talimat PKK'dan

​Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı.
Taziyenizi reddediyoruz

Taziyenizi reddediyoruz

​Mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz.
Teröre karşı biriz

Teröre karşı biriz

​Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı.
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma

Savunmadan teknolojiye beş anlaşma

​İşbirliği Konseyi tarihi bir adım.

Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi

Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi

​MİT'in ev sahipliğinde yapıldı.
Avrupa powerbank depoluyor

Avrupa powerbank depoluyor

​Enerji krizine çareyi İstanbul'da arıyorlar.
İran casusları Bakü Teknofesti adım adım izlemiş

İran casusları Bakü Teknofesti adım adım izlemiş

​Azerbaycan'da casus ağı ifşa edildi.
Yazarın eşyası da esere dahil

Yazarın eşyası da esere dahil

​Benden sonra sevenlerime emanet.
Deniz otobüsünde bomba paniği

Deniz otobüsünde bomba paniği

​Yapılan ihbar polisi harekete geçirdi.
76 yaşında 'baltalı katil' oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.