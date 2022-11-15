Orta Asya’da yeni bir halka

Türkiye ile Tacikistan arasında 27 Temmuz’da imzalanan ‘Güvenlik İşbirliği Anlaşması’ TBMM gündemine geliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı teklifle, askeri eğitim ve öğretim; eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askeri istihbarat değişimi; lojistik iş birliği hedefleniyor.

İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYECEK

Bu amaçla iki ülke arasında; askeri tıp ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekatlar; haritacılık ve hidrografi; mesleki gelişim amaçlı personel değişimi öngörülüyor. Ayrıca askeri bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı; mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele alanında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet yardım harekatı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile anlaşmada belirtilen diğer konularda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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