‘Ortaçağ’ kafası

Yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Kur'an kurslarında çocukların beyninin yıkandığını iddia eden Beko, “Okuttukları kitaplarda, 'Ahirete inanmayandan her kötülük gelir. İslam'ı kabul etmeyen cehenneme gider. En üstün Peygamber Muhammed'dir' gibi İslam'a da aykırı ifadeler yer alıyor” dedi. “Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz” diyen Beko, Diyanet'in etkisinin arttırıldığını kaydedip şunları söyledi: “Bu iktidar yolun sonuna gelmiştir. Bilimin, aklın, teknolojinin önünde yok olmaya mahkum Ortaçağ zihniyetine bu millet sandıkta dersini verecektir.”

Kani Beko çocuklara Kur'an eğitimi verilmesinden rahatsız olan ilk CHP milletvekili değil. Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de okul öncesine verilen din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlamıştı.