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Ortahisar turizmine seyirlik teras

Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası projesi törenle açıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu eserle birlikte şehrimize ayrı bir turizm destinasyonu kazandırdık” dedi.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası projesi törenle açıldı.

Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası projesi törenle açıldı.

Turizm şehri Trabzon özel günlerden bir tanesini daha yaşadı. Merkez ilçe Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası projesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Proje kapsamında 3 metre genişliğinde yürüyüş platformu üzerine 20 metrelik 2 adet ahşap kent balkonu inşa edildi.

İKİ TERAS BİRDEN

Balkonlarda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve bunları çevreleyen yeşil alanlar yer alıyor. Yine proje içinde 2 adet kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki adet de teras yapıldı. Cam teraslar hariç tüm yüzeyleri ahşap kaplandı.

Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, doğal güzellikleriyle öne çıkan Trabzon’a güzel hizmetler yapmanın gayreti içinde olduğuna vurgu yaptı. Projeyi Trabzon’a kazandırmanın gururunu yaşadığını kaydeden Genç, “Seyir Terasımız 900 metre uzunluğunda yürüyüş parkuruyla beraber bir cam ve bir ahşap terasın bulunduğu 1100 metrekarelik güzel bir yaşam alanı. Bu bölgemiz tarihten beri önem arz eden bir bölgemiz, bir inanç turizminin de olduğu bir bölge. Bu eserle birlikte şehrimize ayrı bir turizm destinasyonu kazandırdık” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç.

RENK KATACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Trabzon’un güzelliklerine güzellik katacak bir projenin açılışında olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade etti. Boztepe’nin çocukluğunun geçtiği önemli yerlerden bir tanesi olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, “Burası Trabzonlulara çok güzel manzarasıyla hizmet verecek. Ayrıca şehrimize gelen turistlere de renk katacak. Trabzon bu tür projeleri çok hak ediyor. Burası çok güzel bir yer olmuş. Hem seyir terası, hem de yürüme alanları çok güzel. Boztepe’ye renk katacak bir proje” diye konuştu.



#Ortahisar Belediyesi
#Turizm
#Karadeniz
#Boztepe
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