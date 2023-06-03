Ortak paydamız Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek göreve başlayacak. Yeni döneme görkemli bir başlangıç yapacak olan Erdoğan için üç ayrı tören düzenlenecek.

Erdoğan ilk olarak Meclis Genel Kurulu'nda ant içecek. 'En yaşlı üye' sıfatıyla geçici Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 15.00'teki yemin töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis Şeref Merdivenleri’nde karşılayacak. Bahçeli, Erdoğan ile birlikte Şeref Holü'nü birlikte yürüyecek. İki isim Meclis Başkanı için ayrılan bölümde bir süre dinlenecek. Ardından Genel Kurul’a geçecek ilk isim Bahçeli olacak. Bahçeli'nin Meclis Başkanı olarak açacağı oturumda, Erdoğan milletvekilleri tarafından ayakta karşılanacak.

MAZBATA TAKDİMİ

Bahçeli daha sonra Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olarak seçildiğine ilişkin tutanağı takdim edecek. Ardından Erdoğan, yemin etmek üzere kürsüye çıkacak. Erdoğan'a en yaşlı ikinci üye olarak Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu refakat edecek. Pamukçu, Erdoğan'ın yemini bitene kadar hazır bulunacak.

ANT AYAKTA DİNLENECEK

Cumhurbaşkanı, ant içerken Genel Kurul'da bulunan milletvekilleri ve görevliler dahil herkes andı ayakta dinleyecek. Erdoğan ant içtikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası İstiklal Marşı'nı icra edecek. Marşın ardından Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrılacak.

LİDERLERE YEMEK

Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Külliye'deki törene Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Balkan ülkelerinden devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor. Erdoğan, törene katılanlar için Beştepe'de akşam yemeği de verecek.

YENİ KABİNE ÇANKAYA'DA

Başkentte bugün gözlerin çevrileceği üçüncü adres Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin açıklanacağı ikinci kabine için Çankaya Köşkü olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davetin ardından Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek, yeni kabine üyelerini

açıklayacak.

Dünya Erdoğan için geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi dolayısıyla Külliye’de düzenlenecek tören dünya liderlerinin akınına sahne olacak. Külliye, aralarında 19 cumhurbaşkanı, 1 devlet başkanı, 6 meclis başkanı olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası örgütün zirvesinden 80 üst düzey misafiri ağırlayacak. Törene Ruanda, Azerbaycan, Togo, Senegal, Venezuela, Gabon, Özbekistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Gine, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Güney Afrika, Kongo, Bulgaristan, Türkmenistan, Somali, Karadağ cumhurbaşkanları katılacak. Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’ün yanı sıra Bangladeş Devlet Başkanı Mohammed Shahabuddin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hazır bulunacak. Gelenler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da var.

YASAMA BAŞKANLARI

Srilanka, Umman, KKTC, Ukrayna, Belarus, Sierra Leone ise meclis başkanı düzeyinde temsil edilecek. Bunların yanı sıra Cezayir ve Rusya, devlet duması başkanı düzeyinde, BAE ve Filistin Ulusal Konsey Başkanı düzeyinde, Burkino Faso Yasama Meclis Başkanı düzeyinde törende yer alacak. Küba, Esvatini, Moldova, Kongo, Macaristan, Cibuti, Tacikistan, Gürcistan, Lübnan, Pakistan, KKTC, Ermenistan, Libya başbakan düzeyinde temsil edilecek. Irak, Bahreyn, Moğolistan, Malezya başbakan yardımcısıyla temsil edilecek. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, IKBY başkanlık düzeyinde törende olacak. Nikaragua, Gambiya, Yunanistan, Liberya, Malta, Sırbistan, Çad, Kuveyt, Mozambik, Japonya, Komorlar Birliği, Katar, Zambiya, Güney Afrika bakan düzeyinde hazır bulanacak. Eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt katılım sağlayacak. Törende Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi genel sekreterleri de olacak.







