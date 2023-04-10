Ortaklar CHP’yi karıştırdı.

6’lı Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarına 65 kişilik kontenjan ayırdı ancak yakın çalışma ekibinin üstünü çizdi.

CHP, 14 Mayıs için 66 milletvekilini yeniden aday göstermedi. CHP’de Meclis dışı kalan isimlerin fazla olmasında 6’lı Masa ortaklarına verilen kontenjanın etkili olduğu gözlendi. 17 kişilik MYK’dan 11’i listeye girerken 6 isim liste dışı kaldı.

Akif Hamzaçebi.

Aykut Erdoğdu.

Bülent Kuşoğlu.

VİTRİNDEN 6 KİŞİ YOK

CHP’nin 17 kişilik MYK’sından Ali Öztunç, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın milletvekili adayı oldu. MYK üyeleri Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke’nin isimleri aday listelerinde yer almadı. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, İzmir 2’nci bölge 8’inci sıradan aday gösterildi. Foggo, hendek operasyonları sırasında TSK’nın çocukları öldürdüğünü iddia etmişti.

Selin Sayek Böke.

Onursal Adıgüzel.

Gürsel Tekin.

65 KONTENJAN

Kurmayların üstünü çizen CHP’de pazarlıklar nedeniyle bir günde 5 kez ertelenen Parti Meclisi’nde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye yaklaşık 65 kontenjan ayrıldı. Kontenjanda DEVA ilk sıraya oturdu. Onu SP takip etti. En az kontenjan ise DP’ye tanındı. DEVA Partisi’nden 25 isim CHP listelerine girdi. Bunlardan 13 aday seçilme ihtimali yüksek sıralardan aday gösterildi.

EN ÇOK DEVA’YA

CHP, listelerindeki DEVA’lılar şöyle: “Selma Aliye Kavaf Manisa 4. sıra, Sadullah Ergin Ankara 1. bölge 4. sıra, İdris Şahin Ankara 2. bölge 2. sıra, Elif Esen İstanbul 1. bölge 7. sıra, Hasan Karal İstanbul 1. bölge 8. sıra, Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. bölge 8. sıra, Mustafa Yeneroğlu 3. bölge 6. sıra, Sadullah Kısacık Adana 4. sıra, Seda Kaya Öshen İzmir 1. bölge 6. sıra, Mehmet Emin Ekmen Mersin 3. sıra.”

SAADET’E 24 KİŞİ

Saadet Partisi’nden 24 isim listeye girdi. Listeye göre Saadet’ten 9’u seçilebilecek sıradan, 7’si sınırda 8 tanesi de seçilemeyecek yerden aday gösterildi. Saadet Partisi’nde seçilmesi beklenen isimlerden bazılar şunlar: “Birol Aydın İstanbul 1. bölge 5. sıra, Hasan Bitmez Kocaeli 4. sıra, Mesut Doğan Ankara 3. bölge 3. sıra, Bülent Kaya İstanbul 3. bölge 7. sıra, Mehmet Karaman Samsun 2. sıra, Mustafa Kaya İstanbul 2. bölge 5. sıra, Necmettin Çalışkan Hatay 4. sıra, Şerafettin Kılıç Antalya 5. sıra Mehmet Atmaca Bursa 1. bölge 3. sıra.”

EN AZ KIRAT’A

Gelecek Partisi ise 11 milletvekili adayı ile CHP listelerinde yer aldı. Bu isimlerin 5’nin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimler şunlar: “Mustafa Nedim Yamalı Ankara 1. bölge 5. sıra, İsa Mesih Şahin İstanbul 2. bölge 7. sıra, Doğan Demir İstanbul 3. bölge 8. sıra, Serap Yazıcı Özbudun Antalya 4. sıra, Selçuk Özdağ Muğla 4. sıra.”

Demokrat Parti’den CHP listelerine giren 3 ismi nde TBMM’de yer alması bekleniyor. Cemal Enginyurt İstanbul 1. bölge 9.sıra, Haydar Altıntaş İzmir 1. bölge 7. sıra, Salih Uzun İzmir 2. bölge 5. sıra.

66 isim yer bulamadı

Mevcut 134 isimden oluşan Meclis grubunda 66 ismi yeniden listeye almayan CHP, üç büyük ilde büyük değişikliklere gitti. Ankara’da mevcut 10 milletvekilinden Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, Haluk Koç ve Servet Ünsal aday gösterilmedi. İstanbul’da ise mevut 26 milletvekilinden aday gösterilmeyen isimler arasında Ünal Çeviköz, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Emine Gülüzar Emecan, Gürsel Tekin, İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Bekaroğlu, Akif Hamzaçebi, Nazır Cihangir İslam, Onursal Adıgüzel, Sibel Özdemir ve Turan Aydoğan yer aldı. İzmir’de mevcut 13 milletvekilinden Atila Sertel, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Özcan Purçu, Selin Sayek Böke ve Tacettin Bayır liste dışı kaldı.

Gerginlik 5 kez toplantı erteletti

CHP’de, SP, DP, DEVA ve Gelecek’li isimlerle sıkışan milletvekili aday listesi krize neden oldu. YSK’ya sunulacak listelere son şeklini verecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısı 6’lı Masa’nın CHP listesinden girecek partilerle devam eden pazarlıklar nedeniyle 5 kez ertelendi. CHP PM toplantısının cumartesi günü saat 19.00’da başlayacağı duyurulsa da önce 22.00’ye ertelendi. Daha sonra 00.00’a, ardından 03.00’e, 07.00’ye ve son olarak 09.30’a ertelendi. Daha önceki seçimlerde listelerin sır gibi saklandığı CHP’de bu kez ise PM devam ederken listeler paylaşılmaya başlandı.

CHP’de milletvekili listelerinin görüşüldüğü seçici kurul toplantısında da gerginlik çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin listelerde yer almadığı ve bu nedenle Oğuz Kağan Salıcı’nın seçici kurul toplantısını terk ettiği iddia edildi. Kontenjanlarda sürekli sayının değiştiği CHP PM toplantısında, SP, DP, Gelecek ve DEVA’lı isimlere ayrılan geniş kontenjan da tepkilere neden oldu. PM üyelerinden gelen tepkilere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sesini yükselttiği ve son kararın kendisinin olduğunu söyledi.

Onlar yer değiştirdi

İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan, Mahmut Tanal Şanlıurfa’dan aday gösterildi. İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun yerine İzmir 1’inci bölgeden liste başı Yüksel Taşkın oldu. Taşkın, ulusalcı çevrelerce anti Kemalist olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Ankara 1’inci bölgede ilk sırayı Gamze Taşçıer aldı. Deniz Demir 2’nci, Okan Konuralp 3’üncü sıradan aday oldu. İYİ Partili İrem Yaman Ankara’dan aday oldu. İstanbul 1’inci bölgede liste başı CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi 2’nci sıradan, Fethi Açıkel 3’üncü sıradan, Gökhan Günaydın 4’üncü sıradan aday. Günaydın’ın sekreteri Ezgi Yıldız, DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz cinayetini öven paylaşımları yüzünden tutuklanmıştı. Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de aday oldu.







