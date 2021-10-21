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ANKARA

Ortakları HDP’yi duymadı

HDP’den gelen demokratik iktidarın bir parçası olacakları yönündeki açıklama sorulan Akşener ve Kılıçdaroğlu, “Biz böyle bir açıklamayı duymadık” demekle yetindiler. HDP’nin “farklı bir tutum” beklediği Suriye ve Irak tezkerelerine ise Akşener, İYİ Parti’nin “evet” vereceğini açıklarken, Kılıçdaroğlu, CHP’nin rengini belli etmedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ortakları HDP’yi duymadı
Meral Akşener-Kemal Kılçdaroğlu

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu parlamenter sisteme dönüş masası çalışırken dün CHP ve İYİ Parti liderleri bir araya geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrasında Akşener, parlamenter sistem çalışmalarını siyasi partilerin genel başkanlarına sunduklarını belirterek, “Parlamenter sistem için ziyaret ettiğimiz genel başkanların itirazı yok. Metin aralık ayı gibi bize sunulacak” dedi. Kılıçdaroğlu da, “6 siyasi partinin üzerinde uzlaştığı metin aralık ayında ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: Sayın Buldan'ın açıklamasını ilk kez sizden duyuyorum
OYNAT 03:43
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: Sayın Buldan'ın açıklamasını ilk kez sizden duyuyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basın toplantısı düzenleyen ikiliye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'İktidar ortağı olacağız' çıkışı yöneltildi. Akşener ilk kez duyduğunu belirterek 'Sayın Buldan'ın ne dediğini bilmiyorum. İlk kez sizden duyuyorum' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise 'Millet İttifakı'nı yıkamayacaklar' demekle yetindi.

HDP’YE BAKANLIK TEKLİFİ İDDİALARINA CEVAP

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Ağrı’da şimdilik demokraik muhalefet olduklarını ama ileride demokratik iktidarın bir parçası olacakları yönündeki açıklamasının bakanlık teklifi olabileceği yönündeki değerlendirmelerin sorulduğu Akşener ve Kılıçdaroğlu açıklamayı duymadıklarını söyledi. Ortada seçim ve kurulmuş bir ittifak olmadığını söyleyen Akşener, “Türkiye’de bizlerle ilgili bir şey olduğu zaman on adım sonrasında siz şunu yapacaksınız diye parmaklar sallanıyor, bu demokratik değil. Dedikodular, iftiralar, hakaretler üzerinden çok harika bir siyasi atmosfer vardı. Biz bunu yıkmaya kararlıyız. Ben Sayın Buldan’ın ne söylediğini bilmiyorum, şu anda sizden duydum. Bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur” dedi. Akşener ile benzer ifadeleri kullanan Kılıçdaroğlu, “Gerçekten ben de ilk kez sizden duyuyorum. Ama şunu gayet iyi biliyorum Millet İttifak’ını bozacak acaba ne yapabilir arayışının Cumhur İttifak’ında olduğunu biliyorum. Ama ne yaparsa yapsınlar bu milletin ferasetine güveniyorum. Bizlerin bu vatan için çalıştığını gayet iyi biliyor. Bizim tek güvencemiz milletimiz.” dedi.

CHP’NİN TEZKERE TUTUMU

İki lidere Meclis’e gelecek olan Irak ve Suriye tezkerelerine ilişkin tutumları da soruldu. Akşener evet oyu vereceklerini belirtirken, Kılıçdaroğlu MYK’da alınan kararı Meclis’te yerine getireceklerini söylemekle yetindi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, geçen hafta yaptığı bir açıklamada ortaklarına “Muhalefet partileri tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır” sözleriyle mesaj göndermişti.

Akşener’den yeni hamle

  • Akşener- Kılıçdaroğlu görüşmesinde masada ittifakın genişlemesi konusu da vardı. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne ziyaretler yapan Akşener’in Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na ittifakın içinde yer almalarını teklif ettiği, iki ismin partinin yetkili kurullarında bu konuyu paylaşacağı öğrenildi. Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde söz konusu konuyu gündeme getirdi ve Kılıçdaroğlu’nun da bu konuya sıcak baktığı öğrenildi. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na karşı, ‘Cumhur tek, Millet birlik’ mesajıyla çıkacağı belirtiliyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum
GÜNDEM
İYİ Parti lideri Meral Akşener'e HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 'iktidar ortağı olacağız' sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum


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