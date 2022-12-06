Gündem Ortakların her isteğine evet diyor
ANKARA

Ortakların her isteğine evet diyor

3 Aralık’ta vizyon belgesini açıklayan CHP’nin adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bu süreçte CHP’nin 6’lı masadaki ortaklarına yönelik tavırları da değişmeye başladı. 6’lı masadaki oluşturulan komisyonlarda da CHP’li kurmayların diğer partilerin önerilerine ılımlı yaklaşan tavırları dikkat çekiyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Ortakların her isteğine evet diyor
​CHP’nin başını çektiği 6’lı masada, Cumhurbaşkanlığı adayının açıklanması yaklaştıkça taktikler de değişiyor.

CHP’nin başını çektiği 6’lı masada, Cumhurbaşkanlığı adayının açıklanması yaklaştıkça taktikler de değişiyor. 3 Aralık’ta vizyon belgesini açıklayan CHP’nin adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bu süreçte CHP’nin 6’lı masadaki ortaklarına yönelik tavırları da değişmeye başladı. 6’lı masadaki oluşturulan komisyonlarda da CHP’li kurmayların diğer partilerin önerilerine ılımlı yaklaşan tavırları dikkat çekiyor.

TERS DÜŞMEK İSTEMİYORLAR

Oluşturulan ‘Mevzuat’, ‘Göç’, ‘Kurumsal Reformlar’, ‘Seçim güvenliği’, ‘Yol haritası’, ‘İletişim’, ‘Anayasa’ ve ‘Ortak Çalışma Grubu’ komisyonlarında görev yapan CHP’li kurmayların diğer partilerin isteklerine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Buna göre CHP’li kurmayların diğer beş partiden gelen taleplere, fikirlere sıcak baktığı, olumsuz ve ters düşecek bir beyanda bulunmadığı belirtiliyor. CHP’nin, diğer partilerin taleplerine sıcak bakmasının sebebinin de ‘Kılıçdaroğlu’nun masanın adayı olması halinde diğer partilerin buna tepki göstermemesi’ olduğu iddia ediliyor.

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