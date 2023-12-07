|
Gündem

Ortalığı İmamoğlu karıştırıyor!

CHP’nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti’de bazı isimler, İmamoğlu’nun muhalefeti dizayn etme çabası içinde olduğunu iddia etti. Kaynaklar, “İstanbul kökenli bazı üst düzey CHP’liler İYİ Parti ile uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Uğur Duyan
04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:45 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adını aday olarak sık sık 6’lı Masa ortaklarına direten İYİ Parti’de CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı sesler yükseliyor. İYİ Parti kaynakları, CHP Genel Merkezi dışında kalan odakların, İYİ Parti’yi yerel seçime dönük ikna için kuşatmaya çalıştığını iddia ediyor. Kaynaklar, CHP’de değişim sonrası yaşanan sürece işaret ederek, Saraçhane üzerinden muhalefet blokunun dizayn edilmeye çalışıldığı iddialarını sık sık vurgulamaya başladı.

HER FIRSATTA KÜÇÜMSÜYORLAR

Yeni Şafak’a konuşan İYİ Partili bir yönetici, “CHP’de Genel Başkan Özgür Özel dışında kalan odak noktaları var” diyerek, üstü kapalı biçimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na değindi. Değişim sonrasında ortaya çıkan İstanbul kökenli bazı üst düzey CHP’lilerin, İYİ Parti ile uğraştığını da sözlerine ekledi. Kaynaklar, “CHP içindeki bazı kişiler, partimizi her fırsatta küçümsüyor. Yerel seçimlerde bize muhtaçsınız diyor ama gelip bizim kapımızı çalıyor. Ancak Sayın Akşener’e bir somut bir teklifte bulunmadan bunu yapıyorlar” dedi.



#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...