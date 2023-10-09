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Ortaöğretim yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları ve açıklamalar yayımlandı. Bakanlık 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp, geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu.

Halil Akkoç
17:28 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden ulaşılabiliyor.

Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp, geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu.

Örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

Buna göre eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, ilgili Yönetmelik'te yer alan
"... tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..."
ifadesinin öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.
Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına
sayfasından ulaşılabilir.
#MEB
#Yazılı sınav
#Örnek soru kitapçığı
11 dakika önce
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