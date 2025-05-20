Osman Gökçek'ten CHP'li Mansur Yavaş'a yolsuzluk suçlaması: İddialar savcılığa taşındı

Suç duyurusunda, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan ve çeşitli belediye yöneticileri hakkında “örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalar yöneltildi.

MİLYONLARCA BARDAK VE TORBA

Dilekçeye göre, 2022-2024 yılları arasında ABB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, toplamda 252 milyon TL’yi aşan üç ayrı ihale ile karton bardak, çöp poşeti ve muhtelif malzeme alımı gerçekleştirdi. Sadece bu alımlar kapsamında 139,5 milyon adet karton bardak ile 6 milyon adet çöp poşeti satın alındığı belirtilirken, bu miktarların 108 tıra tekabül ettiği vurgulandı.

Ancak dilekçede, bu malzemeleri depolayabilecek kapasitenin belediyede bulunmadığı, bu nedenle alımların “kağıt üstünde kaldığı” ve gerçekte teslimat yapılmadığı iddia edildi.

İHALEYİ ALAN ŞİRKETİN UZMANLIĞI YOK, YENİ KURULMUŞ

Gökçek’in avukatı tarafından yapılan başvuruda, 2023 tarihli büyük çaplı ihaleyi alan Beta Global Madencilik adlı şirketin, ihale tarihinden yalnızca bir yıl önce kurulduğu ve iki kez el değiştirdiği ifade edildi. Şirketin daha önce hiçbir kurumdan ihale almadığı da dilekçede yer aldı.

BARDAKLAR MEZARLIKLARDA DEĞİL, BAŞKA YERDE DE KULLANILMAMIŞ

Mezarlıklarda kullanılmak üzere alınan yüz milyonlarca bardak ve çöp poşetinin belediyenin diğer birimlerinde de kullanılmadığı iddiasına yer verilen suç duyurusunda, aynı dönemde ABB’nin başka birimlerinin de ayrı ihalelerle çorba bardakları aldığına dikkat çekildi. Mezarlıklarda kullanılan konteyner ölçüleri ile alınan çöp poşetlerinin ebatlarının uyumsuz olduğu ve bu nedenle kullanımının mümkün olmadığı da belirtildi.

TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERE ÖDEME YAPILDI MI?

Dilekçede dikkat çekilen bir başka unsur ise ihalelerdeki ödeme şartları oldu. Bazı ihalelerde, belediye bütçesinden 60 gün içinde ödeme yapılmasının şart koşulduğu ve bu sürenin seçim öncesine denk getirildiği ifade edilerek, bunun “ödemenin garantiye alınması” anlamına geldiği öne sürüldü.

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