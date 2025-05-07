ABB'den bardak vurgunu: 159 milyon TL'lik ihale Mezarlıklar dairesine 45 milyon bardak alınmış

Bu bardaktan kırk beş milyon taneyi yan yana koyduğunuz zaman Ankara'daki Sayın Mahsur Yavaş'ın süper lüks evinden Londra'daki kızının süper lüks evine kadar bardakları yan yana dizerek bir yol istikameti demek. Bir baktık ki iki yüz bin kilo çöp poşet alınmış. İhaledeki şartnameye göre ortalama iki milyon adet çöp torbasına eşit geliyor. Sadece ama sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarında kullanmak üzere aldı"