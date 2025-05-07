ABB'den bardak vurgunu: 159 milyon TL'lik ihale Mezarlıklar dairesine 45 milyon bardak alınmış

Gökçek, basın toplantısına bardaklar içinde kalmış Mansur Yavaş maketi ile geldi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 159 milyon liralık yeni bir yolsuzluğun yapıldığını iddia etti. Gökçek, daha önce kefen ve tabut yolsuzluğu iddialarını gündeme getirdiği ABB Mezarlıklar Dair Başkanlığı'nın bu kez de karton bardak vurgunun yapıldığını söyledi. Gökçek, Ankara'daki cenaze hizmetlerine 41 yıl yetecek miktarda yani 45 milyon adet karton bardağın alındığını kaydederek, bu bardakların ucu uca dizilmesi halinde Ankara'dan Londra'ya yol olacağını ifade etti.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, belediyenin 12 milyon bardak daha aldığını bildirerek, 10 tırı dolduracak miktarda çöp poşetinin de aldığını söyledi.
41 SENELİK BARDAK ALINDI
41 SENELİK BARDAK ALINDI
Ankara'da 41 yıl cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alındığını kaydeden Gökçek,
"41 sene. Günde üç bin bardaktan hesap ediyoruz. Tabii bunu başka bir şekilde daha size izah etmek istiyorum. 8.6 cm büyüklüğünde bir bardak.
ANKARA'DAN LONDRA'YA YOL OLUR
ANKARA'DAN LONDRA'YA YOL OLUR
Bu bardaktan kırk beş milyon taneyi yan yana koyduğunuz zaman Ankara'daki Sayın Mahsur Yavaş'ın süper lüks evinden Londra'daki kızının süper lüks evine kadar bardakları yan yana dizerek bir yol istikameti demek. Bir baktık ki iki yüz bin kilo çöp poşet alınmış. İhaledeki şartnameye göre ortalama iki milyon adet çöp torbasına eşit geliyor. Sadece ama sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarında kullanmak üzere aldı"
ifadelerini kullandı.
BARDAKLAR TESLİM EDİLMEDİ Mİ?
BARDAKLAR TESLİM EDİLMEDİ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin diğer şirketlerinde bardak ihalelerine 1 yıl süre verildiğini ifade eden Gökçek, ihaleyi alan Meta Global'in 45 milyon bardağı 45 günde teslim etiğini bildirerek,
"Bardaklar gerçekten teslim edildi mi edilmedi mi?"
diye sordu. Şirketin 2022'de kurulduğunu ifade eden Gökçek,
"Firma ihaleden bir yıl önce kurulmuş ve bu firma devletten başka hiçbir ihale almamış. Ne hikmettir? İhaleye iki ay kalan firmanın sahipleri ihaleyi almışlar"
dedi. Gökçek, Mezarlıklar Dair Başkanlığındaki diğer yolsuzluklarla birlikte yakın suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.
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