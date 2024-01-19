Osmanlı döneminin Kudüs’ü duvara yansıdı

Sergi hakkında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, “Filistin, 1948 yılından beri işgale uğruyor. Özellikle İslam kültürel mirası burada çeşitli tahribatlara maruz kalıyor. Sergide yer alan fotoğraflar, Kudüs’ün ilk fotoğrafları. Bu fotoğraflar 1880’lerde, özellikle 2. Abdülhamid döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Dolayısıyla Kudüs’ün ilk fotoğrafları. Kudüs’ün tarihi halini belgeleyen fotoğraflar aynı zamanda hukuki bir belge niteliği de taşıyor. İşgal öncesi dönemde Kudüs’ün son halini bizlere gösteriyor. Kudüs’ün Türk ve İslam tarihindeki yerini ilk fotoğraflarla belgeleyen eserler bu açıdan önem taşıyor. Bu fotoğraflar içerisinde hiç bilinmeyenleri de var” dedi.

Tomar, Kudüs’te farklı din ve kültürlere ait binaların da olduğunu kaydederek, “Fotoğraflarda sadece İslami müesseseler yok, kiliseler de var, diğer dinlere ait çeşitli binalar da var. Bu sergi, İslam dönemiyle işgal dönemini karşılaştıran bir sergi olma özelliği taşıyor. Kudüs’te Türk İslam tarihinin simgeleri var. Türklerin Kudüs ile ilişkisi 1069’da başlıyor. 1071’den öncesi ve buna dikkat çekmek istiyorum. Malazgirt’ten önce bizim orada kurulmuş bir devletimiz var. Suriye- Filistin Selçuklu Devleti var. ‘Kudüs’ün bizimle ne ilgisi var?’ diyenler bağlantıyı bu şekilde çok rahat kurabilirler” diye konuştu.