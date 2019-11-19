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EĞİTİM

ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM’nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Takvime göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek Sınavı ise 19 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. ALES-1 ise 3 Mayıs’ta.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, “osym.gov.tr” internet sitesinden açıklandı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz’da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz’da duyurulacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de duyurulacak. KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim’de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs’ta açıklanacak. 20 Eylül’de gerçekleştirilecek ALES/2’nin sonuçları 15 Ekim’de, 29 Kasım’da düzenlenecek ALES/3’ün sonuçları da 24 Aralık’ta ilan edilecek. Takvime “osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.

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