Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM adaylara 3 sınav için yeni hak tanıyacak
EĞİTİM

ÖSYM adaylara 3 sınav için yeni hak tanıyacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, başvuruları alınan ancak ertelenen Yabancı Dil Sınavı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını bildirdi. Aygün, "Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Halis Aygün, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylarla, başvurularında sıkıntı yaşayan adaylara kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir karar alındığını ifade etti.

  • "Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik." bilgisini veren Aygün, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Aygün'ün verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'de uygulanacak 2020-YDS, 11 Ekim'de yapılacak 2020-EKPSS ile 26 Aralık'ta düzenlenecek 2020-DİB-MBSTS sınavları için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, gelecek ay içinde ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek
GÜNDEM
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

2020-EKPSS'ye başvuran adaylar ise geç başvuru tarihinde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebilecekler.

ALES başvuruları için son gün bugün
GÜNDEM
ALES başvuruları için son gün bugün

ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
Abone Ol Google News
LGBT zorbalığı!

LGBT zorbalığı!

Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar.
Uyarılar fayda etmedi

Uyarılar fayda etmedi

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.
Ayasofya 15 Temmuzda mı açılacak?

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Kabadayı yarbaya kötü haber

Kabadayı yarbaya kötü haber

​'Ederin kaç para?' diyerek polislere hakaretler etmişti.

Fenomen değil<br>İmam Hatip olmak istiyorum

Fenomen değil
İmam Hatip olmak istiyorum

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.
Korona sonrası ilk rekor

Korona sonrası ilk rekor

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.
Küresel güçlerin<br>Arktik savaşı

Küresel güçlerin
Arktik savaşı

Dünyanın yeni güç haritasını 'Çatışma Hattı'nda anlattık.

Bravo gençler

Bravo gençler

​Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.