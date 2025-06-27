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ÖSYM hafta sonu 2 ayrı e-YDS düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu 2 ayrı e-YDS düzenleyecek

10:4927/06/2025, Friday
AA
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ÖSYM
ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde yabancı dil sınavları e-YDS 2025/7 ve e-YDS 2025/8 düzenlenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/7 cumartesi, e-YDS 2025/8 ise pazar uygulanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi 13.45'te başlayacak e-YDS/7, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 20 e-Sınav Salonu'nda Almanca ve Fransızca olarak uygulanacak.

Pazar günü 13.45'te başlayacak e-YDS/8 ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 25 e-Sınav Salonu'nda Arapça ve Rusça yapılacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre uygulanmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

"3 bin 952 aday başvurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, her iki sınava 3 bin 952 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavlarda emniyet personeli dahil 402 kişinin görev yapacağını belirten Prof. Dr. Ersoy, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik sınavlar ÖSYM'nin dijitalleşme ve farklı dillerdeki sınav uygulamaları konusunda yetkinliğini ortaya koymaktadır. Farklı dillerdeki sınav uygulamaları hem aday çeşitliliğine katkı sağlamakta hem de ÖSYM'nin teknik kapasitesini yansıtmaktadır. Hafta sonu sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."


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