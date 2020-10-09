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ÖSYM'de fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır? AİS ile fotoğraf güncelleme yöntemi

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, fotoğraf güncelleme işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Sınavlara girecek olan adaylar sınav başvuru merkezine gitmeden de fotoğraflarını "Aday İşlemleri Sayfası" ile güncelleyebilecekler. Peki dijital ortamda ÖSYM fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital ortamda ÖSYM fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır?
Dijital ortamda ÖSYM fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır?

Dijital ortamda ÖSYM fotoğraf güncellemesi nasıl yapılır?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda sistem üzerindeki fotoğrafın güncel olması sınav esnasında dikkat edilen en önemli hususlardan birisidir. Adayların sınav öncesinde bu güncellemeyi yapması gerekmektedir. Aksi halde fotoğrafın geçmiş yıllardan kalması durumunda sınavlara giriş sağlanamaz.

Halis Aygün, fotoğraf güncelleme işlemine dair yeni bir sistem geliştirdi. Güncelleme yapacak olan adayların iş ve işlemlerini daha kolay hale getirmek için yaptığı yeni düzenleme ile "Aday İşlemleri Sayfasıyla" fotoğraf güncellemesi yapılacaktır.

DHA
Fotoğraf güncellemesi için yeni gelişme.
  • Adaylar bu zamana kadar güncelleme işlemi için başvuru merkezine gidip işlemini orada gerçekleştiriyordu, yeni düzenleme ile İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan vatandaşlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellemesi için sınav başvuru merkezine gitmeden güncellemesini yapabilecekler.

DHA
Fotoğraf güncellemesi için yeni gelişme.

Sistemde fotoğrafı güncel olmayanların fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki fotoğraf ile otomatik olarak güncellenecektir.

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