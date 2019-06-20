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ÖSYM'den 'TYT puanı' önemli açıklaması

ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması

ÖSYM'den, 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde, sınav puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürüleceği bildirildi. Hem 2018-TYT'ye girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek puanı 2019-TYT "nihai sınav puanı" olacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 200 ve üzeri puanı olan adayların, bu puanları 2019-YKS'de nasıl kullanacağına ilişkin açıklama yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruyla, 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında hangi yolların izlendiğine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri de aynı şekilde belirlenecek.

  • 2018 TYT'deki puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürülecek.

Bu puan, "dönüştürülmüş puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş puanlar, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

Hem 2018-TYT'ye girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek puanı 2019-TYT "nihai sınav puanı" olacak.

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı bulunmayan bir adayın dönüştürülmüş puanı ise adayın 2019-TYT nihai sınav puanı olarak belirlenecek.

Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai sınav puanı kullanılarak tespit edilecek. 2019-TYT nihai sınav puanı, 2019-YKS kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.

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