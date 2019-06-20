ÖSYM'den 'TYT puanı' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2018'deki Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 200 ve üzeri puanı olan adayların, bu puanları 2019-YKS'de nasıl kullanacağına ilişkin açıklama yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruyla, 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında hangi yolların izlendiğine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri de aynı şekilde belirlenecek.

2018 TYT'deki puanı 200 ve üzeri adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak 2019-TYT'de bu değerlere karşılık gelen 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürülecek.

Bu puan, "dönüştürülmüş puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş puanlar, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

Hem 2018-TYT'ye girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek puanı 2019-TYT "nihai sınav puanı" olacak.

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı bulunmayan bir adayın dönüştürülmüş puanı ise adayın 2019-TYT nihai sınav puanı olarak belirlenecek.

Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai sınav puanı kullanılarak tespit edilecek. 2019-TYT nihai sınav puanı, 2019-YKS kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.

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FOTOĞRAF 8 Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda, sınav salonları çevresinde polis araçları ve motosikletli yunus polisi ekipleri de kimliklerini unutan adaylar için hazır bekledi. SON ANDA SINAVA YETİŞTİ<br><br> Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde, saat 09.30'da salona gelen Melek Sofu (18), kimliğinde fotoğraf yer alamaması üzerine sınava giremedi. Sınava dakikalar kala endişe yaşayan kız öğrencinin durumunu fark edilmesi üzerine, motosikletli yunus polis ekipleri harekete geçti. Kask takıp motosikletle götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan öğrenci, aynı motosiklete sınava gireceği üniversiteye yetiştirildi. Sınava saniyeler kala girmesi sağlanan Melek Sofu ve ailesi, zamanla yarışan polis ekiplerine teşekkür etti. Polisler zamanla yarıştı: Son anda yetiştirildi Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.

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