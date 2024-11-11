Otobüs bariyere saplandı

Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Bariyerin otobüsün ortasına kadar saplandığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, dün saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana geldi. Şevket K. İdaresindeki İETT otobüsü, Acıbadem Metro Durağına yanaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse saplanan bariyerleri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otobüse saplanan bariyerler ekipler tarafından çıkarıldı. D-100 Karayolu, Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.