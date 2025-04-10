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Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

17:1810/04/2025, Perşembe
DHA
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Üç kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
Üç kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorlu'da Gülbeyaz B.'nin kontrolünü yitirdiği Bulgaristan plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Aylin B. ile yanındaki Gülbeyaz B ve Yurdagül E., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Aylin B., ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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