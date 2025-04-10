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Kurye Sefa'nın öldüğü kaza sırasında ehliyetsiz sürücünün yanındaki arkadaşı: Bana ‘Usta şoförüm' dedi

Kurye Sefa'nın öldüğü kaza sırasında ehliyetsiz sürücünün yanındaki arkadaşı: Bana ‘Usta şoförüm' dedi

13:0410/04/2025, Perşembe
DHA
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Otomobil sürücüsü M.B.'nin ‘asli kusurlu', motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ise ‘kusursuz' olduğuna oy birliğiyle karar verildi.
Otomobil sürücüsü M.B.'nin ‘asli kusurlu', motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ise ‘kusursuz' olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Samsun'da otomobiliyle motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B.'nin (18), o sırada yanına olan arkadaşı, duruşmadaki ifadesinde, "Yokuş aşağı inerken M.B.'yi uyardım, çok hızlı gidiyordu ama dinlemedi. ‘Ben usta şoförüm, ne yaptığımı bilirim' dedi” diye konuştu.

Samsun'da ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı. M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsiyle cezalandırıldı. Bir süre sonra yapılan itiraz sonucu M.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulanıp ev hapsi cezası kaldırıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Taksirle öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşmanın ilki geçen yıl 24 Eylül'de görüldü. Şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek duruşmaya katılmayan M.B. hakkında zorla getirme kararı verildi ve duruşma ertelendi. Ayrıca mahkeme, trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasını istedi.




SÜRÜCÜ 'ASLİ KUSURLU', KURYE 'KUSURSUZ'

Mahkeme tarafından istenen ‘kusur raporu' sonrası Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı, M.B.'nin, araçla seyri sırasında acemi olmasının da etkisiyle yola gereken dikkatini vermediği, hatalı sollama yaparak karşıdan gelen ve nizami seyreden Sefa Şerif Efe yönetimindeki motosiklete çarptığı ve asli kusurlu olduğunu tespit etti. Bu kapsamda, otomobil sürücüsü M.B.'nin ‘asli kusurlu', motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ise ‘kusursuz' olduğuna oy birliğiyle karar verildi.



‘KARŞIDAN GELEN MOTOSİKLET GÖZÜMÜ ALDI'

24 Aralık'taki duruşmaya zorla getirme kararı bulunan sanık M.B., yaptığı savunmada, “Hızım 50-60 kilometre civarıydı. Karşı şeritten motosiklet geliyordu, önümde de motosiklet vardı. Karşıdan gelen motosiklet gözümü aldı. Bu sebeple hakimiyetimi kaybettim ve motosikletle çarpıştık, olay günü ehliyetsizdim. Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım, bunun dışında trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum” dedi.


Bugün görülen duruşmada Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe, avukatları Arslan Bolat, izleyici olarak ise Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yusuf Can Nacaroğlu salonda hazır bulundu.

Olay sırasında otomobilde olan tanık B.A., “Yokuş aşağı inerken M.B.'yi uyardım, çok hızlı gidiyordu. Ama beni dinlemedi, ‘Ben usta şoförüm, ne yaptığımı bilirim' dedi” diye konuştu.


Diğer tanık M.E. ise “Ben arkada telefonla oynuyordum. Dik yokuşu inmeye başladıktan sonra motosiklet gördüm. B.A.'nın 'Yavaş git' demesiyle kafamı kaldırdım. O zaman hızlı olduğumuzu anladım. Zaten çok hızlı olmasaydık o kadar savrulmazdık. M.B.'nin frene bastığını düşünmüyorum, elektrik direğine çarparak durabildik” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.




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