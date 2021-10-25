Gündem Otomobilinde ölü bulundu
KONYA

Otomobilinde ölü bulundu

Konya'da otomobilinde hareketsiz bulunan Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Vücudunda darp izi, yara bulunmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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Haber Merkezi DHA
Otomobilinde ölü bulundu
Park halindeki aracında ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Selçuklu ilçesinin Hacıkaymak Mahallesinde Demiryolu Caddesi'ndeki otopark olarak kullanılan boş alanda meydana geldi.

Ömer Sağlam (60).
DHA
Ömer Sağlam (60).
  • Çevredekiler, park halindeki 42 DA 397 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Sağlam'ın cesedi park halindeki araçta bulundu.
DHA
Ömer Sağlam'ın cesedi park halindeki araçta bulundu.

Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp izi, yara ve morluğa rastlanılmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.

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