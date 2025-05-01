Otomobille kaçırılıp kırbaçla darbedildi: 2 saldırgan yakalandı

Bayraklı'daki olay, Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 BGL 985 plakalı otomobil seyir halindeyken B.A. isimli bir kişi araçtan atladı. Ardından duran otomobilden inen 4 kişi yaralı olduğu anlaşılan B.A.'yı kırbaç kullanarak ve yumruk atarak darbetti. Çevrede toplanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, saldırganlar otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, B.A.'yı kanlar içerisinde buldu. B.A., olay yerine sevk edilen ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLDE REHİN ALIP, KIRBAÇ VE YUMRUK ATARAK DARBETMİŞLER

Tedaviye alınan B.A., polise verdiği ilk ifadesinde B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini anlattı. B.A., 4 kişi tarafından araç içerisinde kırbaçla vurulup, tekme ve yumrukla darbedildiğini ve Osmangazi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden can havli ile atladığını belirtti. Ardından araçtan inen şüphelilerin bir kez daha saldırdığını ancak çevrede vatandaşlar toplanınca kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

B.A.'nın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri olaya karışan otomobili ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden B.A. ve A.A. adlı şüpheliler, B.A.'ya ait cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karışan O.E.İ. ve Ç.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



