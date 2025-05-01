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Öldürmedim balkondan kaçtılar

Öldürmedim balkondan kaçtılar

Oğuzhan Ürüşan
08:081/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Doktorun sahiplenip öldürdüğü iddia edilen köpek sayısı 26'ya ulaştı.
Doktorun sahiplenip öldürdüğü iddia edilen köpek sayısı 26'ya ulaştı.

Ankara'da sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D., savcılık ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Köpeklerin açık balkondan kaçtığını öne süren şüpheli, evinde bulunan kan izlerinin boya, poşetteki sıvının ise mama karışımı olduğunu savundu. Delillerin polisler tarafından yerleştirilmiş olabileceğini iddia eden M.M.D., tüm suçlamaları reddetti.

Başkentte sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D., savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Evinde bulunan kan lekeli bıçaklar ve köpek tüyleriyle ilgili dikkat çeken savunmalar yaptı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut'ta bulunan villasında sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D.’nin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde, nisan ayı başında kanser hastası bir kişiden beş yavru köpeği sahiplendiğini belirten M.M.D., köpekleri hafta sonları kaldığı müstakil evinde barındırdığını söyledi.
Hayvanların bir gün açık kalan balkon camından kaçtığını iddia eden şüpheli, "Etrafı kontrol ettim ancak ne kendilerini ne de ölülerini bulabildim" dedi.

KAN DEĞİL BOYA

26 Nisan’da Karşıyaka Mezarlığı çevresinden üç yavru köpek daha sahiplendiğini belirten M.M.D., köpeklerin evde yıkandığını ve mama ile süt karışımının oluşturduğu kırmızı rengin, yanlışlıkla kan zannedilmiş olabileceğini savundu. Evinde bulunan duvardaki kırmızı lekelerin de boya olduğunu ileri sürdü.


KÖR NOKTA SAVUNMASI

Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde köpeklerin evden çıkmadığına dair tespiti ise
“cam kör noktada kaldı”
şeklinde açıklayan M.M.D., kendisine yöneltilen maket bıçak ve muşamba iddialarını da reddetti. Söz konusu ürünleri hijyen ve tuvalet eğitimi gerekçesiyle aldığını belirtti.

ÇAMUR DA ATTI

Şüpheli, olay günü evine gelen bazı hayvanseverlerin rızası dışında içeri girmeye çalıştığını, yaşanan arbedede kimseye hakaret etmediğini ancak kendisine ağır küfürler edildiğini iddia etti. Evde bulunan delillerin “polisler tarafından sonradan yerleştirildiğini” öne süren M.M.D., tüm suçlamaları reddettiğini ifade etti.


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