Öldürmedim balkondan kaçtılar

Ankara'da sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D., savcılık ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Köpeklerin açık balkondan kaçtığını öne süren şüpheli, evinde bulunan kan izlerinin boya, poşetteki sıvının ise mama karışımı olduğunu savundu. Delillerin polisler tarafından yerleştirilmiş olabileceğini iddia eden M.M.D., tüm suçlamaları reddetti.
Başkentte sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D., savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Evinde bulunan kan lekeli bıçaklar ve köpek tüyleriyle ilgili dikkat çeken savunmalar yaptı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut'ta bulunan villasında sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.M.D.’nin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.
KAN DEĞİL BOYA
26 Nisan’da Karşıyaka Mezarlığı çevresinden üç yavru köpek daha sahiplendiğini belirten M.M.D., köpeklerin evde yıkandığını ve mama ile süt karışımının oluşturduğu kırmızı rengin, yanlışlıkla kan zannedilmiş olabileceğini savundu. Evinde bulunan duvardaki kırmızı lekelerin de boya olduğunu ileri sürdü.
KÖR NOKTA SAVUNMASI
ÇAMUR DA ATTI
Şüpheli, olay günü evine gelen bazı hayvanseverlerin rızası dışında içeri girmeye çalıştığını, yaşanan arbedede kimseye hakaret etmediğini ancak kendisine ağır küfürler edildiğini iddia etti. Evde bulunan delillerin “polisler tarafından sonradan yerleştirildiğini” öne süren M.M.D., tüm suçlamaları reddettiğini ifade etti.