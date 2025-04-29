Villasında sokak köpeklerini öldürdüğü iddia edilmişti: O doktor tutuklandı

Ankara’da sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.M.D., “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Başkentte sahiplendiğini sokak köpeklerini Etimesgut'taki villasında öldürdüğü iddia edilen M.M.D., tutuklandı.
Karşıyaka Mezarlığı çevresinde hayvan bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, 26 Nisan’da doktor olduğunu bildikleri M.M.D.’nin kendilerinden üç köpek sahiplendiğini, ancak ertesi gün hayvanların durumunu öğrenmek istediklerinde şüphelinin kendilerini tersleyerek bilgi vermediğini iddia etti.
Hayvanların akıbeti konusunda şüpheye düşen site sakinleri ve hayvanseverlerin şikayetleri üzerine harekete geçen Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı çıkardı.
EVDE KAN LEKELİ BIÇAK VE KÖPEK KILLARI BULUNDU
M.M.D.’nin evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ile peçetelere sarılı köpeklere ait kıl örnekleri ele geçirildi. Elde edilen bulgular, şüpheli hakkındaki iddiaları güçlendirdi.