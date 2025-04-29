Villasında sokak köpeklerini öldürdüğü iddia edilmişti: O doktor tutuklandı

Karşıyaka Mezarlığı çevresinde hayvan bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, 26 Nisan’da doktor olduğunu bildikleri M.M.D.’nin kendilerinden üç köpek sahiplendiğini, ancak ertesi gün hayvanların durumunu öğrenmek istediklerinde şüphelinin kendilerini tersleyerek bilgi vermediğini iddia etti.