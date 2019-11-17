Gündem Otostopla Türkiyeyi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek
KAYSERİ

Otostopla dünyayı gezen gezgin

Otostopla Türkiye’yi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek

Kayseri’den yola çıkarak Türkiye’nin 81 ilini otostopla gezen Ali Küçükoğlu, şimdi de otostopla 3 buçuk yılda dünyayı gezmek için yola çıkıyor. Sadece ulaşımı ücretsiz halletmediğini belirten Küçükoğlu, "Hiçbir şekilde ücret ödemeden geziyorum. Yolda gezerken kendi paramı kendim çıkarıyorum. Bileklik yapıp satıyorum, bazen müzik söylüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ali Küçükoğlu
Ali Küçükoğlu

19 yaşında olan ve 16 yaşından beri otostopla Türkiye’yi gezen Ali Küçükoğlu, 3 buçuk yıl içerisinde sırasıyla Bakü, İran, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Japonya, Kore ve Vietnam’dan geçerek otostopla dünyayı gezmek için yola çıkacak.

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180’den fazla ilçeye gittim

Gittiği yerlerde gezerken yol parasını kendisinin kazandığını söyleyen Ali Küçükoğlu, "19 yaşındayım. 2 buçuk yıldır gezgincilik yapıyorum. 16 yaşında başladım. Türkiye de 81 ili gezdim 180’den fazla ilçeye gittim, Türkiye’yi tamamen gezdim.

Ali Küçükoğlu, dünyayı gezmeye başlamadan önce son hazırlıklarını tamamlıyor.

İlk olarak Gürcistan sınır kapısına gideceğim. Otostopa başlayacağım birazdan. Artvin’e gideceğim, Artvin Hopa’dan Gürcistan’a geçip Dünya turuna başlayacağım. Bakü, İran, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Japonya, Kore, Vietnam diye devam edeceğim.

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Ücret ödemeden geziyorum

Sadece otostop kullanıyorum. Hiçbir şekilde ücret ödemeden geziyorum. Yolda gezerken kendi paramı kendim çıkarıyorum. Bileklik yapıp satıyorum, bazen müzik söylüyorum. Bu yolculuk tahminen 3 buçuk yıl kadar sürecek. 85 ülkeden fazla ülkeye gitmek istiyorum. Türkçeden başka bir dilmiyorum, her şeyi kendi imkanım ile yapacağım. Parasızda gezebilir insan yeter ki içinden o istek gelsin, her şey para değil” dedi.

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