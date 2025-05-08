Ovaköy'de hızlanma zamanı

Kalkınma Yolu Projesi’ne ivme kazandıracak Ovaköy Sınır Kapısı için Türkiye ve Irak arasında diplomatik trafik yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkan Erdoğan, bugün ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Irak heyetinin ziyaretinin ardından Türkiye'den de üst düzey bir heyetin Bağdat'a gitmesi planlanıyor. Bu görüşmelerin ardından hem Kalkınma Yolu'nun yapım süreci hem de Ovaköy Sınır Kapısı ile ilgili somut adımların atılması bekleniyor.





TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Avrupa’yı Türkiye üzerinden Basra Körfezi’ne bağlayacak Kalkınma Yolu ile Ovaköy Sınır Kapısı projelerinde bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak. Projenin iki ülke arasındaki transit geçişi hızlandıracak Ovaköy ayağında sürecin başlaması hedefleniyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Habur Sınır Kapısı’na alternatif planlanan Ovaköy Sınır Kapısı ile Türkiye’nin bölgedeki lojistik etkisinin artması öngörülüyor. Bu kapının açılması ile Türkiye’nin bölgesel ticaretteki rolünün güçleneceği

ifade ediliyor.





YENİ SÜVEYŞ HATTI

Basra Körfezi’nden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu’nun merkezinde yeralan Ovaköy, projede kritik bir geçiş noktası. 17 milyar dolarlık kara ve demir yolu altyapısını kapsayan proje ile Körfez ülkelerine ait ürünlerin 10 saat gibi kısa bir sürede Türkiye’ye ulaşması hedefleniyor.





FİNANSMAN MODELİ NETLEŞECEK

Avrupa’dan Körfez’e uzanan geniş bir coğrafyayı etkileyecek “Yeni İpek Yolu” denen Kalkınma Yolu’nun finansmanı da bu görüşmelerde ele alınacak. Özel sektör yatırımlarının devreye alınacağı model kapsamında uluslararası finans kuruluşlarının sürece dahil olması bekleniyor. Projenin mali yapısına ilişkin ayrıntıların söz konusu ziyaretlerde netleşeceği belirtiliyor.





İMZALARLA EŞİK AŞILACAK

Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında Bağdat’ta imzalanan çerçeve deklarasyonun ardından bu ziyaretlerle anlaşmanın içeriği doldurulacak. Kalkınma Yolu’nun nihai anlaşmasının imzalanması ile projede kritik bir

eşik aşılmış olacak.





FAW LİMANI AÇILIYOR

Projenin ilk etabı olan Büyük Faw Limanı’nın açılışı bu yıl gerçekleşecek. 54 kilometrekarelik alanda inşa edilen ve 90 rıhtım kapasitesine sahip liman, açık deniz bağlantısı sayesinde büyük konteyner gemilerini ağırlayabilecek. Faw Limanı’nın faaliyete geçmesiyle Kalkınma Yolu da fiilen başlayacak.



