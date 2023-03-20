Oy devşirme yarışına girdiler

Masayı terk edip daha sonra geri dönen İYİ Parti’nin oy kaybı yaşadığı tahminleri Millet İttifakı’nın diğer ortaklarının iştahını kabarttı. İYİ Parti’nin oy oranının yaşanılan süreçte düştüğünü düşünen ortakları seçimi kazanmak için o oyların diğer partilere kayması gerektiğini düşünüyor.

CHP’li kurmaylar, bu kriz nedeniyle 2018 yılındaki seçimlerde CHP’den İYİ Parti’ye gelen emanet oyların eski adresine döneceğine kesin gözüyle bakıyor. CHP’liler İYİ Parti’nin 6’lı Masa’ya dönerek baraj altı kalmaktan kurtulduğunu savunuyor. Bazı CHP’li milletvekilleri ise İYİ Parti’nin oylarından bir kesimin MHP ye kayabileceğini ifade ediyor. Meral Akşener’in hamlesiyle İYİ Parti’nin oylarının düştüğü hesaplarına Gelecek ve DEVA da katılıyor. Seçimin kazanılması için kaçan oyların ittifak içinde kalması gerektiği üzerinde duruluyor. İYİ Parti’nin masayı terk etmesini ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akşener’i oy devşirmekle suçlamıştı. Kılıçdaroğlu, “İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedik” demişti.