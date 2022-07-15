Oy için ateşle oynuyorlar

Muhalefet partileri yaptıkları açıklamalarla FETÖ’ye destek veriyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ’cü militanları temizlemek amacıyla çıkarılan OHAL’i ‘sivil darbe’ olarak niteleyen CHP, ihraç edilen KHK’lılar üzerinden algı operasyonu başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP’nin KHK’lıları göreve iade edeceğini açıkladı. Ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KHK’lılara üst düzey güvence geldi. Kılıçdaroğlu, “Kim olursa olsun bize oy verir veya vermez, mesleği, bulunduğu konumu ne olursa olsun haksızlığa uğradıysa o haksızlığın karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman biz siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz. Sözüm söz; bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu

15 BİN KHK’LI İLE GÖRÜŞTÜLER

KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama teminatı veren CHP, bununla yetinmeyip KHK’lılarla bir araya geldi. 2021 yılının haziran ayında KHK buluşmalarına başlayan CHP, 50 ilde KHK’lılarla salon toplantısı yaptı. CHP’li belediyelerin ev sahipliğinde yapılan toplantılarda 15 binden fazla KHK’lı ile bir araya gelindi. KHK’lılarla buluşmada CHP yeniden yargılama sözü ve işe iade güvencesi vererek KHK’lıları umutlandırdı. KHK’lılar CHP’lilerin kendileri ile yaptığı toplantılarla meşruiyet kazandıklarını belirtiyor. 35 ilde platform kuran KHK’lılar CHP sayesinde 32 ilde daha örgütlenerek platform sayısını 67’ye çıkardı.

Ahmet Davutoğlu

GELECEK, DEVA VE İYİ PARTİ’DEN TEMİNAT

CHP’nin yanı sıra DEVA Partisi, KHK’lılar için özel eylem planı oluşturdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ’cü darbe girişiminin ardından başlatılan OHAL’in yetkilerini aştığını belirtirken “KHK’lıların her türlü yasal, sosyal, mali haklarını iade edeceğiz” diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insanın mağduriyet yaşadığını iddia etti.

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Meral Akşener

Davutoğlu, KHK’lıların sivil ölüme terk edildiğini söyledi. 7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen önce Fetullahçı Terör Örgütü medyasına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ’cü polisleri kastederek “İktidara geldiğimizde tutuklu polisleri serbest bırakacağım” demiş ve eklemişti: “Fetullahçı değilim ama olsaydım gururla bunu söylerdim.”