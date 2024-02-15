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Oy sandıkları erişime açıldı

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

17:56 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:02 - 15/02/2024 Perşembe
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Seçim 31 Mart'ta yapılacak.
Seçim 31 Mart'ta yapılacak.

Türkiye sandık başına gitmek için gün sayıyor..

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

#e-Devlet
#YSK
#Seçim
1 saat önce
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