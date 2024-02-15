Oy sandıkları erişime açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Samsun Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, ''Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur'' açıklamasında bulundu. 'Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti 'tıpış tıpış oy verecek' kitle olarak gören CHP yine aynı devam ediyor' diyen Erdoğan, ''Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programı ne de projeleri var'' ifadelerini kullandı.