Oyun oynarken kamyonun altında kaldı: Küçük Mert'ten acı haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve yaşayan müze ödülü alan Fıstık Müzesi ile Antep fıstığının tarihi, yetiştirilme aşaması ve sofralara geliş süreci ziyaretçilere anlatılıyor. Müzenin önemi; hem Gaziantep şehrinin tanıtımı hem de şehirle özdeşleşen ve tarımı yapılırken binlerce kişiye istihdam sağlayan fıstığın yetişme sürecinin insanlara aktarılmasıdır.