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Oyun oynarken kamyonun altında kaldı: Küçük Mert'ten acı haber

Gaziantep'te 8 yaşındaki Salih Mert Can, sokakta oyun oynarken park halindeki kamyonun hareket etmesiyle dehşeti yaşadı. Kamyonun altına ezerek sürüklediği çocuk hayatını kaybetti.

13:02 . 13/09/2023 Çarşamba
IHA
Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Sokakta park halinde bulunan bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle hareket etti.

Minik Mert'i ezdi

Kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi.

Ağır yaralanan ikinci sınıf öğrencisi Salih Mert, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Salih Mert Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



#Gaziantep
#kaza
#Şahinbey
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