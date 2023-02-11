Oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle arttı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yedi günlük milli yas ve üç ay OHAL ilan edildi.





AFAD'dan yapılan son açıklamada; "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91 bin 511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı da yaşamını yitirdi.





Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu. Yapım şirketi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...



