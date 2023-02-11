|
Gündem

Oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin 5'inci günü de geride kaldı. Can kaybı her geçen gün artarken, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'nın da depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

14:05 . 11/02/2023 Cumartesi
Diğer
Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle arttı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yedi günlük milli yas ve üç ay OHAL ilan edildi.


AFAD'dan yapılan son açıklamada; "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91 bin 511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı da yaşamını yitirdi.


Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu. Yapım şirketi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
36 dakika önce
default-profile-img
Oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti
Diyarbekirspor'dan 'ligden çekime' başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da konuşuyor
Mucize haberleri peş peşe geliyor: 129. saatte altı kişi birden kurtarıldı
Enkaz altında kalan 2 aylık bebek 128 saat sonra sağ çıkarıldı
Enkaz altında kalan 2 aylık bebek 128 saat sonra sağ çıkarıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.