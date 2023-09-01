Oyunları bozan bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın diploma ve sancak devir teslim törenlerinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurla cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz” dedi. Erdoğan, “Ordumuz ile halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti, bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ

İşte Erdoğan’ın Açıklamalarından satır başları: “Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum. Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere, sadece görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Asıl mesele anma etkinliklerini aynı zamanda cumhuriyetin temsil ettiği değerleri anlama, bu vesileyle milletçe büyük bir coşkuyla geleceğe yürümektir. Cumhurla cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

CANİLERİN HİÇBİRİNE NEFES ALDIRMIYORUZ

DEAŞ’ından PKK’sına eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz. Nerede yuvalanmışlarsa tespit ediyor sonra tek tek imha ediyoruz. Bağımsızlığa leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Sadece oyun kuran değil, aleyhimize oyunları bozuyoruz. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz’e çevrildi.

SİNSİ NİYETLERİ BOŞA DÜŞÜRECEĞİZ

Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde, Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettiriyor. Türkiye’nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Ordumuz ile halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti, bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz. Savunma sanayimiz bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı silahsız İHA’lardaki üstünlüğümüzü artık herkes kabul ediyor. Nisan ayında hizmete aldığımız TCG Anadolu’yla bu alanda yeni bir lige yükseldik.”

Sezonu müjdeyle açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara destek verdiklerini belirterek, “Yarın (bugün) itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy’de 2023-2024 su ürünleri av sezonunu açtı. Gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, “Vira Bismillah” diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah’tan niyaz ettiğini belirtti. “12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktardı. Erdoğan, “Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Hayallerinize ket vurmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 252 öğrencinin mezun olduğu Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti: “Kendi köhne dünyalarını, ülkenin ve yerkürenin yegane gerçeği sananlar ise en büyük zararı milletimizin Türkiye Yüzyılı idealine veriyor. Bu ülkenin hiçbir vatandaşı kendini böyle kısır, böyle arkaik bir anlayışa mecbur ve mahkum hissetmesin. Bu çağrımı en iyi, gökyüzünün sınırsızlığı içinde özgürce uçan siz havacılarımızın anlayacağını biliyorum. Gençler, hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınır çizmeyin, kendinize olan güveninizden şüphe duymayın.”







