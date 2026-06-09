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Özbek ordusuna TSK modeli

Özbek ordusuna TSK modeli

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İki ülkenin orduları birçok ortak tatbikat düzenledi.
İki ülkenin orduları birçok ortak tatbikat düzenledi.

Türk savunma sanayiindeki atılımlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modern harp konsepti uluslararası alanda rol model olmaya devam ediyor.

Türkiye, Azerbaycan’da Karabağ Zaferi’nin ardından kurduğu askeri modeli Özbekistan’da da kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türk askeri danışman heyeti, Özbekistan’da göreve başladı. Yeniden yapılandırma sürecine destek verecek olan heyetin başında bir tuğgeneral bulunuyor.

TECRÜBE AKTARILACAK

Türk ordusunun eğitim, komuta-kontrol ve harekât kabiliyeti alanındaki tecrübesi Özbekistan’a aktarılacak. Türk askeri danışmanların katkısıyla Özbek ordusu modern savaş doktrinlerine uyum sağlayarak Türk ordusu modeline geçecek. Son yıllarda Türkiye ile Özbekistan arasındaki savunma ilişkilerinin geliştiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, düzenlenen ortak tatbikatlarla, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve tecrübe paylaşımının da artırıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Özbekistan faaliyetlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.



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