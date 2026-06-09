Özbek ordusuna TSK modeli

Türkiye, Azerbaycan’da Karabağ Zaferi’nin ardından kurduğu askeri modeli Özbekistan’da da kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türk askeri danışman heyeti, Özbekistan’da göreve başladı. Yeniden yapılandırma sürecine destek verecek olan heyetin başında bir tuğgeneral bulunuyor.

Türk ordusunun eğitim, komuta-kontrol ve harekât kabiliyeti alanındaki tecrübesi Özbekistan’a aktarılacak. Türk askeri danışmanların katkısıyla Özbek ordusu modern savaş doktrinlerine uyum sağlayarak Türk ordusu modeline geçecek. Son yıllarda Türkiye ile Özbekistan arasındaki savunma ilişkilerinin geliştiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, düzenlenen ortak tatbikatlarla, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve tecrübe paylaşımının da artırıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Özbekistan faaliyetlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.