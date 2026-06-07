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Uzman erbaşa başarı kriteri

Uzman erbaşa başarı kriteri

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklifle uzman erbaşların astsubaylığa geçiş şartları kanunla netleştiriliyor. En az 4 yıl sicil ve yüzde 90 başarı şartı getirilirken, sicil sistemi de yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş kriterleri ilk kez açık şekilde kanuna yazılacak. Teklife göre statü değişikliği için en az dört yıl sicil alma ve sicil tam notunun yüzde 90’ı oranında başarı şartı aranacak. AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu teklifle, uzman erbaşların astsubaylığa geçişinde yıllardır uygulanan kriterler kanun hükmüne dönüştürülüyor. Buna göre, astsubay olmak isteyen uzman erbaşların en az dört yıl sicil almış olması ve sicil notu ortalamasının tam puanın yüzde 90’ının üzerinde bulunması gerekecek.

YENİ BİR HAK GETİRMİYOR

Düzenleme yeni bir hak ya da kolay geçiş getirmiyor ancak terfi ve statü değişikliğinde hangi şartların aranacağını açık biçimde belirliyor. Sicil tam notunun 100 olması, olumlu sicil için en az yüzde 60 başarı puanı aranması gibi kurallar da ilk kez kanunda yer alacak. Böylece uzman erbaşların kariyer sürecinde idarenin takdir yetkisinin sınırlandırılması ve daha öngörülebilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor.



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