Sözleşmeli askerlere kamuda kota

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Teklife göre; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli hakkında verilen göreve iade kararları, ancak yargı süreci tamamen kesinleştikten sonra uygulanacak. Düzenleme ile özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede “idari istikrarın korunmasının” amaçlandığı belirtildi. Teklifte, göreve dönüşü geciken personelin özlük haklarının ise geriye dönük ödeneceği ifade edildi.

Teklifte, sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam garantisi getirilmesi de öne çıktı. 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan personel için kamudaki belli kadrolarda yüzde 10 kontenjan ayrılması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför, güvenlik görevlisi, destek personeli kadrolarında sözleşmeli askerler için özel kota uygulanacak. Düzenlemeyle yaş ve sınav şartı dışındaki engellerin kaldırılması hedefleniyor.